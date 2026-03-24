Ранковий удар по Дніпру: 12 поранених, серед них двоє дітей

Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки російських військ зросла до 12 осіб. Серед поранених – півторарічний хлопчик та 12-річна дівчинка

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, діти отримали необхідну медичну допомогу і перебувають на амбулаторному лікуванні.

Окрім того, в лікарнях залишаються троє поранених, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 багатоповерхових житлових будинків та 2 дитячі садки. Роботи з обстеження території та усунення наслідків тривають.

Нагадаємо, вранці 24 березня російські військові атакували Дніпро. Внаслідок влучання пошкоджений 14-поверховий будинок. Виникла пожежа. Було відомо про трьох постраждалих.