Ранковий удар по Дніпру: 12 поранених, серед них двоє дітей
У Дніпрі кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки російських військ зросла до 12 осіб. Серед поранених – півторарічний хлопчик та 12-річна дівчинка
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, діти отримали необхідну медичну допомогу і перебувають на амбулаторному лікуванні.
Окрім того, в лікарнях залишаються троє поранених, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.
Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 багатоповерхових житлових будинків та 2 дитячі садки. Роботи з обстеження території та усунення наслідків тривають.
Нагадаємо, вранці 24 березня російські військові атакували Дніпро. Внаслідок влучання пошкоджений 14-поверховий будинок. Виникла пожежа. Було відомо про трьох постраждалих.
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"