13:35  24 березня
У Дніпрі 17-річний водій Tesla на величезній швидкості "влетів" в будівлю та авто
10:30  24 березня
На Харківщині двоє хлопців напали на поліцейських
08:38  24 березня
На Хмельниччині судитимуть банду "гастролерів" за розбій і грабежі
UA | RU
UA | RU
24 березня 2026, 13:13

Ранковий удар по Дніпру: 12 поранених, серед них двоє дітей

Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
У Дніпрі кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки російських військ зросла до 12 осіб. Серед поранених – півторарічний хлопчик та 12-річна дівчинка

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, діти отримали необхідну медичну допомогу і перебувають на амбулаторному лікуванні.

Окрім того, в лікарнях залишаються троє поранених, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 багатоповерхових житлових будинків та 2 дитячі садки. Роботи з обстеження території та усунення наслідків тривають.

Нагадаємо, вранці 24 березня російські військові атакували Дніпро. Внаслідок влучання пошкоджений 14-поверховий будинок. Виникла пожежа. Було відомо про трьох постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна діти Дніпро атака російська армія багатоповерхівка поранені
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Валерій Чалий
Всі блоги »