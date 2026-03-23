В течение ночи и утра 23 марта российские войска почти 30 раз атаковали три района области беспилотниками

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Кривом Роге повреждены объекты инфраструктуры. Двоих раненых мужчин госпитализировали, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

На Никопольщине под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская громады. Повреждены предприятие, частные и многоквартирные дома, а также автомобили.

На Синельниковщине враг атаковал Петропавловскую и Васильковскую громады – там возникли пожары.

Глава ОВА отметил, что ночью украинские защитники сбили 19 вражеских БпЛА над разными районами области.

Напомним, в Кривом Роге в результате утренней атаки пострадали мужчины в возрасте 31 и 58 лет.