Ночная атака на Днепропетровщину: повреждены предприятие и дома, возникли пожары
В течение ночи и утра 23 марта российские войска почти 30 раз атаковали три района области беспилотниками
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Кривом Роге повреждены объекты инфраструктуры. Двоих раненых мужчин госпитализировали, медики оценивают их состояние как средней тяжести.
На Никопольщине под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская громады. Повреждены предприятие, частные и многоквартирные дома, а также автомобили.
На Синельниковщине враг атаковал Петропавловскую и Васильковскую громады – там возникли пожары.
Глава ОВА отметил, что ночью украинские защитники сбили 19 вражеских БпЛА над разными районами области.
