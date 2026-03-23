Фото: ОВА

Протягом ночі та ранку 23 березня російські війська майже 30 разів атакували три райони області безпілотниками

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Кривому Розі пошкоджені об'єкти інфраструктури. Двох поранених чоловіків госпіталізували, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені підприємство, приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі.

На Синельниківщині ворог атакував Петропавлівську та Васильківську громади – там виникли пожежі.

Очільник ОВА зазначив, що впродовж ночі українські захисники збили 19 ворожих БпЛА над різними районами області.

