21 березня 2026, 18:34

Діти як "квиток" за кордон: у Дніпрі жінка оформила фіктивне батьківство на знайомого

Фото: ОГП
Правоохоронці викрили схему незаконного виїзду за кордон через фіктивне оформлення батьківства

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

У 2023 році жителька Дніпра, яка мала дітей 5 та 10 років (при цьому була позбавлена батьківських прав на молодшого), погодилася записати їхнім батьком свого знайомого.

Надалі цей чоловік, маючи власну сімʼю та рідну дитину, після оформлення батьківства ще на двох став багатодітним батьком. Це дало йому право на виїзд за кордон, чим він і скористався вже за місяць.

Схему викрили лише у 2025 році, коли інша родина захотіла всиновити молодшого хлопчика, який перебував у дитячому будинку. Під час підготовки документів з’ясувалося, що у дитини офіційно є "батько".

Жінці оголосили підозру за ч. 1 ст. 332 КК України (сприяння незаконному переправленню особи через держкордон). Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Поліція також встановлює інших можливих учасників махінації.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті заблокували три канали переправлення чоловіків до Угорщини та Румунії. Затримані четверо ділків.

20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Корова дорожча за сина: розкуркулення в російській глибинці
21 березня 2026, 19:23
На трасі на Закарпатті зіткнулися дві фури: один водій загинув, інший – у лікарні
21 березня 2026, 17:59
Сили оборони уразили пункти управління та ремонтну базу окупантів на Запоріжжі та Донеччині
21 березня 2026, 17:24
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя: можуть бути проблеми зі світлом
21 березня 2026, 16:50
На Кіровоградщині жінка та двоє дітей отруїлись чадним газом
21 березня 2026, 16:14
Сили оборони уразили нафтопереробний завод у російському Саратові
21 березня 2026, 15:32
Удар по Запоріжжю: що відомо про стан постраждалих
21 березня 2026, 14:58
ДТП на Кіровоградщині: легковик рознесло вщент, загинули дві людини
21 березня 2026, 14:22
На Вінниччині знешкодили бойову частину російської ракети Х-101
21 березня 2026, 13:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Всі блоги »