RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

У 2023 році жителька Дніпра, яка мала дітей 5 та 10 років (при цьому була позбавлена батьківських прав на молодшого), погодилася записати їхнім батьком свого знайомого.

Надалі цей чоловік, маючи власну сімʼю та рідну дитину, після оформлення батьківства ще на двох став багатодітним батьком. Це дало йому право на виїзд за кордон, чим він і скористався вже за місяць.

Схему викрили лише у 2025 році, коли інша родина захотіла всиновити молодшого хлопчика, який перебував у дитячому будинку. Під час підготовки документів з’ясувалося, що у дитини офіційно є "батько".

Жінці оголосили підозру за ч. 1 ст. 332 КК України (сприяння незаконному переправленню особи через держкордон). Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Поліція також встановлює інших можливих учасників махінації.

