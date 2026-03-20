Двоє поранених, пошкоджена пожежна частина: росіяни 16 разів атакували Дніпропетровщину
В ніч на 20 березня російські війська 16 разів атакували Дніпропетровську область, застосовуючи артилерію, безпілотники та авіабомби. Внаслідок обстрілів постраждали двоє чоловіків
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Нікопольському районі окупанти обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду.
У Синельниківському районі під ударом були Синельникове, Шахтарське, а також Межівська, Васильківська, Миколаївська та Покровська громади. Пошкоджені адміністративна будівля, пожежна частина, близько десяти приватних будинків та господарські споруди.
Поранення дістали двоє чоловіків. 65-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. 40-річний постраждалий отримав допомогу та лікуватиметься вдома.
Нагадаємо, вночі 20 березня російські війська завдали ударів по Запорізькому району. Внаслідок атаки загинула 30-річна жінка, є поранені.