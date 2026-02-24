Военные РФ атаковали три района Днепропетровщины: есть погибший
Ночью 24 февраля российские военные атаковали беспилотниками и авиабомбой три района области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Никополе в результате вражеской атаки погиб 35-летний мужчина. Также россияне били по Марганецкой и Покровской громадах Никопольщины.
В Грушевской громаде Криворожского района и Васильковской и Покровской Синельниковского повреждены частные дома.
Напомним, 23 февраля россияне ударили по Пологовскому району Запорожской области. В результате атаки погиб мужчина.
