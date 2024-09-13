В Новомосковске на Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор дома

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Полиция Новомосковска на Днепропетровщине задержала мужчину, бросившего гранату во двор частного дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Инцидент произошел 12 сентября. Из-за взрыва образовалась воронка и повредило окно здания. Люди не пострадали.

Злоумышленником оказался 32-летний местный мужчина. Правоохранители задержали его. С места происшествия полицейские извлекли спусковой рычаг от гранаты.

13 сентября мужчине сообщили о подозрении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, вечером 10 сентября неизвестные бросили на стадион в Киеве страйкбольную гранату. В результате взрыва пострадал 17-летний парень.