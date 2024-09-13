Оккупанты вечером и ночью били по Никопольщине из артиллерии и дронами: есть пострадавшая
Вечером и ночью 13 сентября русские войска атаковали Никопольщину. Целили дронами-камикадзе и артснарядами
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В Никополе пострадала 73-летняя местная жительница. Ее госпитализировали с осколочным ранением головы.
Среди поврежденного в райцентре – три частных дома, линия электропередач. Также там разбита хозяйственная постройка. Еще одна полностью уничтожена в Мировской громаде.
Один дом избит в Марганецкой громаде. Огонь из артиллерии россияне открывали и по Красногригорьевской громаде. Информация о последствиях обстрелов уточняется.
Отмечается, что на других территориях Днепропетровщины было тихо.
Напомним, утром 13 сентября российская армия ударила управляемой авиабомбой по Ахтырке Сумской области. Повреждена многоэтажка.