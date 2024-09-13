фото: ОВА

Вечером и ночью 13 сентября русские войска атаковали Никопольщину. Целили дронами-камикадзе и артснарядами

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В Никополе пострадала 73-летняя местная жительница. Ее госпитализировали с осколочным ранением головы.

Среди поврежденного в райцентре – три частных дома, линия электропередач. Также там разбита хозяйственная постройка. Еще одна полностью уничтожена в Мировской громаде.

Один дом избит в Марганецкой громаде. Огонь из артиллерии россияне открывали и по Красногригорьевской громаде. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Отмечается, что на других территориях Днепропетровщины было тихо.

Напомним, утром 13 сентября российская армия ударила управляемой авиабомбой по Ахтырке Сумской области. Повреждена многоэтажка.