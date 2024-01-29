Россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией, есть пострадавшие

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В результате вражеского обстрела пострадали два человека. Один из раненых получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Второй – будет лечиться амбулаторно

Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, информирует RegioNews.

Всего за день российские оккупанты восемь раз атаковали Никопольский район. В частности, они били из артиллерии и применили три дрона-камикадзе. Россияне били по райцентру и Марганецкой общине.

В Никополе из-за российских обстрелов повреждены восемь частных домов, коммунальное предприятие, хозяйственные постройки, две линии электропередачи и газопровод.

Ранее сообщалось, что 29 января вражеская армия попала из артиллерии по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела пострадали двое молодых парней, 19 и 21 лет.