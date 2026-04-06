На Черниговщине из-за атаки дронов повреждены дома, ранены два человека
Утром 6 апреля российские войска атаковали беспилотниками село в Мринской громаде Нежинского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В результате обстрела пострадали двое местных жителей. Ранения получили 55-летняя женщина и 58-летний мужчина.
Поврежден ряд частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль.
Правоохранители документируют последствия вражеской атаки.
Напомним, ночью и утром 6 апреля враг ударил по энергообъектам на Черниговщине – было четыре попадания. Большинство районов области сейчас обесточены.
Все блоги »