Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Мужчине инкриминируют вымогательство и умышленное причинение правоохранителю телесных повреждений (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 345 УК Украины).

По данным следствия, в течение января-февраля 2026 мужчина шантажировал свою бывшую партнершу распространением в сети ее интимных снимков и даже создал для этого фейковую страницу в TikTok с ее персональными данными. Сначала за удаление фото он требовал 15 тысяч долларов, но затем снизил сумму до 5 тысяч долларов.

Женщина обратилась в полицию и продолжала действовать под контролем правоохранителей. В ходе встречи для передачи денег злоумышленник продемонстрировал травматический пистолет для устрашения. Когда он получил деньги и пытался скрыться на автомобиле, его задержали. При этом фигурант сопротивлялся: распилил газовый баллончик в глаза полицейскому и несколько раз ударил его по голове.

В ходе расследования выяснилось, что это не первое преступление мужчины. В конце апреля 2025 он похитил другую знакомую женщину с остановки в Жовкве, вывез в лес, избил и изнасиловал. Тогда суд избрал ему меру пресечения с правом внесения залога, который он уплатил и вышел на свободу.

Отмечается, что после повторного задержания залог был взыскан в доход государства, а самого фигуранта взяли под стражу без права на залог.

Оба дела находятся на рассмотрении суда.

