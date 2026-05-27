27 мая 2026, 09:13

Во Львовской области будут судить мужчину, который требовал у женщины $5000 за интимные фото и напал на полицейского

Фото: ОГП
Правоохранители передали в суд дело в отношении 39-летнего жителя Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Мужчине инкриминируют вымогательство и умышленное причинение правоохранителю телесных повреждений (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 345 УК Украины).

По данным следствия, в течение января-февраля 2026 мужчина шантажировал свою бывшую партнершу распространением в сети ее интимных снимков и даже создал для этого фейковую страницу в TikTok с ее персональными данными. Сначала за удаление фото он требовал 15 тысяч долларов, но затем снизил сумму до 5 тысяч долларов.

Женщина обратилась в полицию и продолжала действовать под контролем правоохранителей. В ходе встречи для передачи денег злоумышленник продемонстрировал травматический пистолет для устрашения. Когда он получил деньги и пытался скрыться на автомобиле, его задержали. При этом фигурант сопротивлялся: распилил газовый баллончик в глаза полицейскому и несколько раз ударил его по голове.

В ходе расследования выяснилось, что это не первое преступление мужчины. В конце апреля 2025 он похитил другую знакомую женщину с остановки в Жовкве, вывез в лес, избил и изнасиловал. Тогда суд избрал ему меру пресечения с правом внесения залога, который он уплатил и вышел на свободу.

Отмечается, что после повторного задержания залог был взыскан в доход государства, а самого фигуранта взяли под стражу без права на залог.

Оба дела находятся на рассмотрении суда.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали 59-летнего мужчину, который насиловал внучку, пока ее мать была в роддоме. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
