На Чернігівщині через атаку дронів пошкоджені будинки, поранені дві людини
Вранці 6 квітня російські війська атакували безпілотниками село у Мринській громаді Ніжинського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок обстрілу постраждали двоє місцевих мешканців. Поранення отримали 55-річна жінка та 58-річний чоловік.
Пошкоджена низка приватних будинків, господарські споруди та автомобіль.
Правоохоронці документують наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, вночі і зранку 6 квітня ворог вдарив по енергообʼєктах на Чернігівщині – було чотири влучання. Більшість районів області зараз знеструмлені.
