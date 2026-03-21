Россияне ударили по энергообъекту в Черниговской области: обесточена часть области
К утру 21 марта враг атаковал дрономами типа "Герань" энергообъект в Нежинском районе. Большая часть Черниговской области осталась без электроснабжения
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.
Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.
"В громадах, где временно нет электричества, действуем по определенным и уже отработанным алгоритмам – объекты критической и социальной инфраструктуры переходят на работу от альтернативных источников питания", – говорится в сообщении.
На местах работают все соответствующие службы.
"До сих пор обесточены абоненты в трех районах области. Энергетики продолжают работать, чтобы вернуть людям свет", – добавил впоследствии глава ОВА.
Напомним, в результате вражеской атаки утром 21 марта без электричества остались жители города Славутич Киевской области.