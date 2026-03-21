Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

Енергетики проводять аварійно-відновлювальні робіти.

"У громадах, де тимчасово немає електрики, діємо за визначеними та вже відпрацьованими алгоритмами – об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення", – йдеться у повідомленні.

На місцях працюють всі відповідні служби.

"Досі знеструмлені абоненти в трьох районах області. Енергетики продовжують працювати, щоб повернути людям світло", – додав згодом очільник ОВА.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки вранці 21 березня без електрики залишились жителі міста Славутич Київській області.