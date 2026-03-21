Росіяни вдарили по енергооб’єкту на Чернігівщині: знеструмлена частина області
Під ранок 21 березня ворог атакував дрономами типу "Герань" енергообʼєкт у Ніжинському районі. Більша частина Чернігівської області залишилася без електропостачання
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.
Енергетики проводять аварійно-відновлювальні робіти.
"У громадах, де тимчасово немає електрики, діємо за визначеними та вже відпрацьованими алгоритмами – об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення", – йдеться у повідомленні.
На місцях працюють всі відповідні служби.
"Досі знеструмлені абоненти в трьох районах області. Енергетики продовжують працювати, щоб повернути людям світло", – додав згодом очільник ОВА.
Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки вранці 21 березня без електрики залишились жителі міста Славутич Київській області.