Россияне ударили ракетами по Нежину и окрестностям Чернигова: есть пострадавшие

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Вечером 6 ноября россияне совершили ракетные обстрелы Нежина Черниговской области. Также ударили по окрестностям Чернигова

Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский, передает RegioNews.

Он сообщил, что в окрестностях Чернигова был зафиксирован взрыв крылатой вражеской ракеты. Пострадали два человека. Один – в тяжелом состоянии, другой имеет состояние средней тяжести.

Как сообщил городской голова Нежина Александр Кодола, в городе также зафиксирован прилет ракеты.

"Действительно был прилет ракеты по городу. Это не жилой дом. Какие именно разрушения, будет известно позже, опасно туда выезжать, есть угроза повторного прилета", – рассказал чиновник.

Напомним, в течение дня россияне атаковали Никопольщину с десяток раз. Применяли тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. Из-за вражеских обстрелов повреждена инфраструктура.