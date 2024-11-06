Росіяни вдарили ракетами по Ніжину та околицях Чернігова: є постраждалі

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Ввечері 6 листопада росіяни здійснили ракетний обстріл Ніжина Чернігівської області. Також вдарили по околицях Чернігова

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає RegioNews.

Він повідомив, що на околицях Чернігова був зафіксований вибух крилатої ворожої ракети. Постраждали дві людини. Одна – в тяжкому стані, інша має стан середньої важкості.

Як повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола, у місті також зафіксований приліт ракети.

"Дійсно був приліт ракети по місту. Це не житловий будинок. Які саме руйнування, буде відомо пізніше, наразі небезпечно туди виїжджати, є загроза повторного прильоту", – розповів посадовець.

Нагадаємо, протягом дня росіяни атакували Нікопольщину з десяток разів. Застосовували важку артилерію та дрони-камікадзе. Через ворожі обстріли понівечена інфраструктура.