Фото: поліція Черкащини

На Звенигородщині поліція розслідує обставини ДТП, у якій загинули троє людей. Автопригода сталася 30 квітня на автодорозі “Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань” поблизу села Княжа Звенигородського району

Про це повідомляє поліція Черкаської області.

Попередньо встановлено, що 54-річний водій автомобіля Ford Galaxy не обрав безпечної швидкості руху та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Skoda Kodiaq під керуванням 42-річного водія.

В аварії загинули обидва керманичі та 52-річний пасажир автомобіля Ford. До лікарні госпіталізували ще двох чоловіків віком 34 та 40 років — пасажирів Ford.

Від удару на проїжджу частину розсипався посівний матеріал, який перевозив один із транспортних засобів.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 КК України.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини події, призначено низку експертиз.

