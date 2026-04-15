Дронова атака на Черкащину: щонайменше троє поранених
Вночі 15 квітня російські війська атакували Черкаську область ударними безпілотниками
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.
За його словами, зафіксовано падіння ворожих дронів на кількох локаціях в обласному центрі.
За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали троє людей.
На місцях працюють усі необхідні служби. Деталі уточнюються.
Нагадаємо, у вівторок, 14 квітня армія РФ атакувала ударними дронами Черкаську область. Внаслідок удару по обласному центрі загинув 8-річний хлопчик, ще 12 людей постраждали.
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
ППО знищила 41 дрон над Черкащиною: є постраждалі
15 квітня 2026, 09:29Росіяни вдарили ФАБ-1500 по центру Слов’янська: зруйнована історична памʼятка
15 квітня 2026, 09:27На Херсонщині через ворожі удари одна людина загинула, 13 – поранені
15 квітня 2026, 09:12Ракетний удар по Дніпру 14 квітня: 13 постраждалих – в реанімації
15 квітня 2026, 08:54На Хмельниччині 15-річна дівчина опинилась у реанімації через самолікування
15 квітня 2026, 08:49Смертельна ДТП на Волині: автомобіль врізався в дерево та перекинувся
15 квітня 2026, 08:40Окупанти знищили у Маріуполі унікальну дерев'яну школу
15 квітня 2026, 08:25На Київщині ліквідували наслідки нічної атаки дронів: є пошкодження
15 квітня 2026, 08:20Нічна атака на Дніпро: постраждали три людини
15 квітня 2026, 08:02У Хмельницькому затримали військового після ДТП: п'яний, без прав і в розшуку
15 квітня 2026, 07:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
