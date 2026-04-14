Внаслідок російської атаки на Черкаси загинув 8-річний хлопчик

фото: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець

У вівторок, 14 квітня армія РФ атакувала ударними дронами Черкаську область. Внаслідок удару по обласному центрі загинула дитина

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.

За його словами, від зазнаних травм загинув 8-річний хлопчик. Також дев’ятьох людей, серед яких дитина, доправили до лікарні. Ще троє місцевих отримали допомогу на місці.

Унаслідок падіння ворожого безпілотника пошкоджень зазнали щонайменше чотири багатоповерхівки.

Як повідомлялось, росіяни пошкодили об’єкти енергетики в Черкаській області. Це сталось на початку квітня.