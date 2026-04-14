14 квітня 2026, 20:19

Внаслідок російської атаки на Черкаси загинув 8-річний хлопчик

фото: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець
У вівторок, 14 квітня армія РФ атакувала ударними дронами Черкаську область. Внаслідок удару по обласному центрі загинула дитина

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.

За його словами, від зазнаних травм загинув 8-річний хлопчик. Також дев’ятьох людей, серед яких дитина, доправили до лікарні. Ще троє місцевих отримали допомогу на місці.

Унаслідок падіння ворожого безпілотника пошкоджень зазнали щонайменше чотири багатоповерхівки.

Як повідомлялось, росіяни пошкодили об’єкти енергетики в Черкаській області. Це сталось на початку квітня.

На Черкащині експрацівниця банку ошукала бабусю загиблого воїна на понад мільйон гривень
14 квітня 2026, 07:36
Смертельна ДТП на Черкащині: чоловік загинув під колесами Tesla, водій у лікарні
13 квітня 2026, 09:08
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Російські військові активізувались на Сумщині
14 квітня 2026, 21:33
На Полтавщині за 4 тисячі доларів "продавали" свободу від військової служби
14 квітня 2026, 21:25
В Ірпені водій збив дитину на пішохідному переході
14 квітня 2026, 21:12
На Полтавщині знайшли мертвим підлітка
14 квітня 2026, 20:55
На Рівненщині аферисти обчистили рахунки місцевих: поліція б'є на сполох
14 квітня 2026, 20:45
Всі очікують на мир, тому що перемога неможлива, а про поразку ніхто не хоче думати
14 квітня 2026, 20:42
Енергетики розповіли, чи заплановані відключення світла в Україні 15 квітня
14 квітня 2026, 19:25
У Рівненській області обвалилася частина Тараканівського форту
14 квітня 2026, 18:40
Вибух у Броварах: затримали причетних - серед них підліток
14 квітня 2026, 18:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
