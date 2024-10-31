В Черкасской области произошел взрыв в котельной одной из больниц

фото: ГСЧС

В Звенигородском районе Черкасской области в результате взрыва в котельной пострадал работник

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Черкасской области.

Взрыв твердотопливного котла произошел на территории одного из лечебных заведений. Один из работников котельной получил серьезные ожоги.

Спасатели вынесли пострадавшего из помещения котельной и передали медикам.

В результате взрыва также была повреждена система отопления, выбиты окна в здании. Причины взрыва выясняются.

Напомним, в Киеве начали включать отопление в жилых домах с 30 октября.