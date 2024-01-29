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29 января 2024, 13:26

До 10 тысяч долларов с человека: СБУ разоблачила еще 5 "схем для уклонистов"

29 января 2024, 13:26
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фото: СБУ
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Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

В разных регионах Украины задержали организаторов сделок. Дельцы предлагали военнообязанным бежать в Евросоюз на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких услуг оценивали от 3 до 10 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности и способа бегства. СБУ удалось предотвратить нелегальную переправку за границу более 50 потенциальных призывников.

Так, в Киеве нейтрализовали преступную группу, в которую входили два чиновника столичных медучреждений и глава местной общественной организации.

Фигуранты фабриковали для своих клиентов выводы врачебных обследований о наличии у них тяжелых диагнозов. Затем фиктивные документы подавали в центр медико-социальной экспертизы для установления уклоняющимся 2-й или 3-й групп инвалидности. Полученный подлог они планировали использовать для незаконного выезда за пределы Украины, чтобы скрыться от мобилизации.

В Черновцах разоблачили еще троих чиновников местных больниц, торговавших фальшивыми медсправками о наличии психических заболеваний. Чтобы максимально скрыть "схему", ее организаторы фиктивно оформляли своим клиентам госпитализацию и выписки по прохождению стационарного лечения.

Во Львове "на горячем" задержали еще одну медработницу, продававшую поддельные выводы медико-социальной экспертизы об установлении групп инвалидности.

В Черкасской области разоблачили главу частной компании в сфере строительства. За деньги она способствовала оформлению инвалидности для женщин потенциальных призывников.

В Хмельницкой области задержан местный барбер, который за деньги организовал переправку ухилянцев в ЕС.

По всем разоблаченным фактам идет расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее в ГНСУ рассказали о "самых популярных" среди уклонистов маршрутах побега за границу.

СБУ мобилизация уклонист выезд за границу побег от мобилизации



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