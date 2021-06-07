В Черкасской области собака напала на ребенка

Фото: Вести Черкащины

В Черкасской области в селе Новоселица бойцовская собака напала на 5-летнего мальчика. Животное покусало ребенка и переломало ему плечевую кость

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Вісті Черкащини", животное покусало ребенка и переломало ему плечевую кость.

Начальница сектора ювенальной превенции Звенигородского райотдела полиции Татьяна Савоник рассказала, что когда это произошло, мать с детьми как раз вернулись с прогулки домой.

"Мальчик остался на улице играть. Вдруг к ним во двор забегают 2 собаки породы стафф-терьер. Одна больше, другая немного меньше. Нападают на этого мальчика. Мать выбежала на крик ребенка и начала отбивать от животных. Одну собаку сумела отогнать, а тот, что побольше, ухватил мальчика за плечо и таскал по земле", – отметила Савоник.

Собаку сумела оттащить от мальчика лишь его владелица, когда услышала крики. Ребенок лежал в луже крови с открытым переломом.

"У парня многочисленные укушенные раны и открытый перелом плечевой кости. Сейчас находится в больнице Черкасс. Владелица животного живет неподалеку от места, где произошел инцидент. Ни вольера, ни чего-то другого у нее нет. Держит в сарае или в доме. Когда выходит на улицу, они возле нее гуляют. Уверяет, что следит за ними. Удивляется, почему собаки напали на ребенка", - рассказывает Татьяна Савоник.

Мальчика из Катеринопольской больницы перевели в Черкассы. Он потерял много крови, но его состояние удалось стабилизировать.

Владелицу стаффов могут привлечь к админответственности. Кроме этого, животных у женщины могут изъять.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре бойцовский пес покусал ребенка и полицейского.