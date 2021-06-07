На Черкащині собака напав на дитину

Фото: Вісті Черкащини

У Черкаській області у селі Новоселиця бійцівський собака напав на 5-річного хлопчика. Тварина покусала дитину й переламала їй плечову кістку

Як пише RegioNews з посиланням на "Вісті Черкащини", тварина покусала дитину й переламала їй плечову кістку.

Начальниця сектору ювенальної превенції Звенигородського райвідділу поліції Тетяна Савонік розповіла, що коли це сталося, мати з дітьми саме повернулися з прогулянки додому.

"Хлопчик залишився на вулиці гратися. Раптом до них у двір забігають 2 собаки породи стафф-тер’єр. Одна більша, інша трохи менша. Нападають на цього хлопчика. Мати вибігла на крик дитини і почала відбивати від тварин. Одного собаку зуміла відігнати, а той, що більший, вхопив хлопчика за плече і тягав по землі", – зазначила Савонік.

Оскаженілого собаку зуміла відтягнути від хлопчика лише його власниця, коли почула крики. Дитина лежала у калюжі крові з відкритим переломом.

"В хлопця численні укушені рани та відкритий перелом плечової кістки. Зараз перебуває в лікарні Черкас. Власниця тварини живе неподалік від місця, де стався інцидент. Ні вольєра, ні чогось іншого в неї немає. Тримає в сараї або в будинку. Коли виходить на вулицю, вони біля неї гуляють. Запевняє, що пильнує їх. Дивується, чому собаки напали на дитину", - розповідає Тетяна Савонік.

Хлопчика з Катеринопільської лікарні перевели до Черкас. Він втратив багато крові, але його стан вдалося стабілізувати.

Власницю стаффів можуть притягнути до адмінвідповідальності. Окрім цього, тварин у жінки можуть вилучити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі бійцівський пес покусав дитину і поліцейського.