08:54  19 февраля
В Украине за сутки более шести тысяч новых случаев COVID-19
08:39  19 февраля
Телеканал Порошенко "Прямой" не планировали закрывать на заседании СНБО - Мендель
08:11  19 февраля
На Донбассе очередное нарушение зафиксировано четыре обстрелы позиций ООС
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2021, 11:22 87

ВАКС приговорил судью с Черкащины к 2 годам тюрьмы за взятку

19 февраля 2021, 11:22 87
Читайте також українською мовою
Судья пытался "отмазать" от наказания пьяного водителя
Судья пытался "отмазать" от наказания пьяного водителя
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко.

Как передает RegioNews, об этом в своем Telegram-канале сообщил Центр противодействия коррупции.

Сообщается, что Пономаренко за деньги повлиял на другого судью, чтобы "отмазать" от наказания пьяного водителя.

Приговор может быть обжалован в апелляции ВАКС", - говорится в сообщении.

По данным ЦПК, приговор приняли судьи ВАКС Леся Федорак, Игорь Строгий и Виктор Маслов, относительно которых Высший совет правосудия открыл дисциплинарное производство и обвинил в "систематических нарушениях".

Напомним, в Закарпатской области судья получил шесть лет тюрьмы за взяточничество.

взятка ВАКС судья Черкасская область приговор

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко
"Ахметовский" мэр Доброполья, волонтерка из Киева или продюсер от Медведчука: кто выиграет довыборы в Раду по 50-му округу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua