ВАКС приговорил судью с Черкащины к 2 годам тюрьмы за взятку
Судья пытался "отмазать" от наказания пьяного водителя
Судья пытался "отмазать" от наказания пьяного водителя
Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко.
Как передает RegioNews, об этом в своем Telegram-канале сообщил Центр противодействия коррупции.
Сообщается, что Пономаренко за деньги повлиял на другого судью, чтобы "отмазать" от наказания пьяного водителя.
Приговор может быть обжалован в апелляции ВАКС", - говорится в сообщении.
По данным ЦПК, приговор приняли судьи ВАКС Леся Федорак, Игорь Строгий и Виктор Маслов, относительно которых Высший совет правосудия открыл дисциплинарное производство и обвинил в "систематических нарушениях".
Напомним, в Закарпатской области судья получил шесть лет тюрьмы за взяточничество.
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