ВАКС приговорил судью с Черкащины к 2 годам тюрьмы за взятку

Судья пытался "отмазать" от наказания пьяного водителя

Судья пытался "отмазать" от наказания пьяного водителя

Фото: Facebook

Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко.

Как передает RegioNews, об этом в своем Telegram-канале сообщил Центр противодействия коррупции.

Сообщается, что Пономаренко за деньги повлиял на другого судью, чтобы "отмазать" от наказания пьяного водителя.

Приговор может быть обжалован в апелляции ВАКС", - говорится в сообщении.

По данным ЦПК, приговор приняли судьи ВАКС Леся Федорак, Игорь Строгий и Виктор Маслов, относительно которых Высший совет правосудия открыл дисциплинарное производство и обвинил в "систематических нарушениях".

Напомним, в Закарпатской области судья получил шесть лет тюрьмы за взяточничество.