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19 лютого 2021, 11:22 172

ВАКС засудив суддю з Черкащини до 2 років в'язниці за хабар

19 лютого 2021, 11:22 172
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Суддя намагався "відмазати" від покарання п'яного водія
Суддя намагався "відмазати" від покарання п'яного водія
Фото: Facebook
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Вищий антикорупційний суд визнав винним та засудив до 2 років позбавлення волі суддю Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка.

Як передає RegioNews, про це у своєму Telegram-каналі повідомив Центр протидії корупції.

Повідомляється, що Пономаренко за гроші вплинув на іншого суддю, щоб "відмазати" від покарання п'яного водія.

Вирок може бути оскаржений в апеляції ВАКС", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦПК, вирок ухвалили судді ВАКС Леся Федорак, Ігор Строгий і Віктор Маслов, щодо яких Вища рада право суддя відкрила дисциплінарне провадження і звинуватила у "систематичних порушеннях".

Нагадаємо, у Закарпатській області суддя отримав шість років в'язниці за хабарництво.

хабар ВАКС суддя Черкаська область вирок

 
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