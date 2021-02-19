ВАКС засудив суддю з Черкащини до 2 років в'язниці за хабар
Суддя намагався "відмазати" від покарання п'яного водія
Суддя намагався "відмазати" від покарання п'яного водія
Вищий антикорупційний суд визнав винним та засудив до 2 років позбавлення волі суддю Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка.
Як передає RegioNews, про це у своєму Telegram-каналі повідомив Центр протидії корупції.
Повідомляється, що Пономаренко за гроші вплинув на іншого суддю, щоб "відмазати" від покарання п'яного водія.
Вирок може бути оскаржений в апеляції ВАКС", - йдеться у повідомленні.
За даними ЦПК, вирок ухвалили судді ВАКС Леся Федорак, Ігор Строгий і Віктор Маслов, щодо яких Вища рада право суддя відкрила дисциплінарне провадження і звинуватила у "систематичних порушеннях".
Нагадаємо, у Закарпатській області суддя отримав шість років в'язниці за хабарництво.
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