Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Из Украины в Румынию на микроавтобусе направлялась 33-летняя украинка. В ходе проверки авто смотровая группа обнаружила в багажном отделении незадекларированные старинные вещи.

В микроавтобусе нашли настенные часы XIX века, вероятно изготовленные из позолоченной бронзы во французском стиле, а также два уникальных фарфоровых барельефа.

Обнаруженные предметы изъяли и передали специалистам экспертизу, которая установит их историческую и материальную ценность.

Представители таможни составили соответствующий протокол.

Напомним, в мае киевлянка пыталась вывезти в Чехию открытки 1930-х годов с изображением Гитлера. Возможную историко-культурную ценность открыток будут определять эксперты.