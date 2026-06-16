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16 июня 2026, 09:40

Контрабанда антиквариата на Буковине: за границу пытались вывезти часы XIX века и фарфоровые барельефы

16 июня 2026, 09:40
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Фото: ГПСУ
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Попытку скрытого вывоза антиквариата разоблачили на пункте пропуска "Красноильск" поздно вечером 14 июня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Из Украины в Румынию на микроавтобусе направлялась 33-летняя украинка. В ходе проверки авто смотровая группа обнаружила в багажном отделении незадекларированные старинные вещи.

В микроавтобусе нашли настенные часы XIX века, вероятно изготовленные из позолоченной бронзы во французском стиле, а также два уникальных фарфоровых барельефа.

Обнаруженные предметы изъяли и передали специалистам экспертизу, которая установит их историческую и материальную ценность.

Представители таможни составили соответствующий протокол.

Напомним, в мае киевлянка пыталась вывезти в Чехию открытки 1930-х годов с изображением Гитлера. Возможную историко-культурную ценность открыток будут определять эксперты.

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