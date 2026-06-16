Контрабанда антиквариата на Буковине: за границу пытались вывезти часы XIX века и фарфоровые барельефы
Попытку скрытого вывоза антиквариата разоблачили на пункте пропуска "Красноильск" поздно вечером 14 июня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Из Украины в Румынию на микроавтобусе направлялась 33-летняя украинка. В ходе проверки авто смотровая группа обнаружила в багажном отделении незадекларированные старинные вещи.
В микроавтобусе нашли настенные часы XIX века, вероятно изготовленные из позолоченной бронзы во французском стиле, а также два уникальных фарфоровых барельефа.
Обнаруженные предметы изъяли и передали специалистам экспертизу, которая установит их историческую и материальную ценность.
Представители таможни составили соответствующий протокол.
Напомним, в мае киевлянка пыталась вывезти в Чехию открытки 1930-х годов с изображением Гитлера. Возможную историко-культурную ценность открыток будут определять эксперты.