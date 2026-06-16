Фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

З України до Румунії мікроавтобусом прямувала 33-річна українка. Під час перевірки авто оглядова група виявила у багажному відділенні незадекларовані старовинні речі.

У мікроавтобусі знайшли настінний годинник XIX століття, ймовірно виготовлений із позолоченої бронзи у французькому стилі, а також два унікальні порцелянові барельєфи.

Виявлені предмети вилучили та передали фахівцям на експертизу, яка встановить їхню історичну та матеріальну цінність.

Представники митниці склали відповідний протокол.

Нагадаємо, у травні киянка намагалася вивезти до Чехії листівки 1930-х років із зображенням Гітлера. Можливу історико-культурну цінність листівок визначатимуть експерти.