09 апреля 2026, 10:48

На Буковине будут судить экс-налоговика, который "списал" знакомым 1,5 млн грн налогов

Фото: ГБР
ДБР завершило расследование в отношении бывшего чиновника Вижницкого отдела налоговой службы в Черновицкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

В течение трех лет чиновник помогал знакомым предпринимателям избегать уплаты налогов. Он менял данные в налоговых декларациях так, чтобы нарушения не попадали в учет. Таким образом 11 предпринимателей долго не платили единый налог.

Из-за таких действий бюджет недополучил около 1,5 млн. гривен.

Мужчину уже уволили с работы. Свою вину он не признает.

Экс-налоговик будут судить по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до 6 лет тюрьмы, штраф и запрет занимать определенные должности в течение 3 лет.

Напомним, на Закарпатье будут судить таможенника, который брал 5% "отката" за ввоз элитных часов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Буковина налоги суд ГБР налоговые схемы
