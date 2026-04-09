На Буковине будут судить экс-налоговика, который "списал" знакомым 1,5 млн грн налогов
ДБР завершило расследование в отношении бывшего чиновника Вижницкого отдела налоговой службы в Черновицкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.
В течение трех лет чиновник помогал знакомым предпринимателям избегать уплаты налогов. Он менял данные в налоговых декларациях так, чтобы нарушения не попадали в учет. Таким образом 11 предпринимателей долго не платили единый налог.
Из-за таких действий бюджет недополучил около 1,5 млн. гривен.
Мужчину уже уволили с работы. Свою вину он не признает.
Экс-налоговик будут судить по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до 6 лет тюрьмы, штраф и запрет занимать определенные должности в течение 3 лет.
