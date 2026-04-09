09 квітня 2026, 10:48

На Буковині судитимуть експодатківця, який "списав" знайомим 1,5 млн грн податків

09 квітня 2026, 10:48
Фото: ДБР
ДБР завершило розслідування щодо колишнього посадовця Вижницького відділу податкової служби у Чернівецькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Протягом трьох років посадовець допомагав знайомим підприємцям уникати сплати податків. Він змінював дані у податкових деклараціях так, щоб порушення не потрапляли до обліку. Таким чином 11 підприємців тривалий час не платили єдиний податок.

Через такі дії бюджет недоотримав близько 1,5 млн гривень.

Чоловіка вже звільнили з роботи. Свою вину він не визнає.

Експодатківця судитимуть за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує до 6 років тюрми, штраф та заборона обіймати певні посади протягом 3 років.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть митника, який брав 5% "відкату" за ввезення елітних годинників. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Буковина податки суд ДБР податкові схеми
