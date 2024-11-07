На Буковине разоблачили продавца импортных электроприборов в уклонении от уплаты 7 млн грн налогов

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Правоохранители в Черновицкой области разоблачили местное предприятие в уклонении от уплаты налогов

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Компания занимается продажей импортируемой техники, в частности электрогенераторов, солнечных панелей, сварочного оборудования и других электротоваров.

Установлено, что должностные лица предприятия реализовывали на всей территории Украины электрооборудование и ручной инструмент, не отражая прибыль в отчетности компании. В результате они уклонились от уплаты около 7 млн грн налогов.

Правоохранители провели обыски в офисных, складских помещениях и изъяли документы двойной отчетности, печати и наличные деньги, полученные от незаконной деятельности.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, вовлеченных в незаконную деятельность.

Напомним, ранее во Львове ликвидировали канал незаконной поставки электронных сигарет.