На Буковине будут судить "многодетного отца", который придумал себе еще двоих детей

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Киевлянин хотел покинуть страну через пункт пропуска в Днестровском районе Черновицкой области с поддельными свидетельствами о рождении несуществующих детей. Когда пограничники его разоблачили, мужчина пытался подкупить их

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел в конце сентября. Тогда пограничники обнаружили признаки подделки в предоставленных мужчиной документах. В дальнейшем, за не привлечение его к ответственности и содействие в беспрепятственном пересечении границы, киевлянин дал им 2100 долларов.

Для документирования действий фигуранта пограничники вызвали полицейских.

Правоохранители установили, что у 41-летнего жителя Киева есть на содержании двое малолетних детей. Мужчина, не имея никаких законных оснований для выезда из Украины, через интернет заказал свидетельства Молдовы о рождении еще двоих детей, за которые заплатил 8000 долларов. После этого, используя поддельные документы, мужчина "оформил" удостоверение многодетного отца и справку об отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации.

В суд направлены материалы дела и обвинительный акт в отношении мужчины.

Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, на каких участках границы ловят больше уклонистов.