В Черновицкой области будут обозначать заведения, где работают привитые сотрудники

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Черновицкая облгосадминистрация ввела отметку "Мы вакцинированы от COVID-19" для учреждений, в которых 100% работников привиты

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОДА.

"Рестораны и кафе, торгово-развлекательные центры, спортивные залы – все эти заведения смогут свободно предоставлять услуги в "красной" зоне лишь при условии, что персонал будет вакцинированным от COVID-19. Чтобы отметить буковинских предпринимателей, которые хотят вести бизнес безопасно, Черновицкая ОГА ввела отметку "Мы вакцинированы от COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первой такая отметка появилась на дверях ресторана Don Gustavo. Она является свидетельством того, что 100% персонала заведения вакцинированы от коронавируса и смогут продолжать работу в "красной" зоне эпидопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве планируют в 2022 году начать повторную вакцинацию от COVID-19.