У Чернівецькій області позначатимуть заклади, де працюють щеплені співробітники

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Чернівецька облдержадміністрація запровадила відмітку "Ми вакциновані від COVID-19" для закладів, у яких 100% працівників щеплені

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ОДА.

"Ресторани та кафе, торговельно-розважальні центри, спортивні зали – усі ці заклади зможуть вільно надавати послуги у "червоній" зоні лише за умови, що персонал буде вакцинованим від COVID-19. Аби відзначити буковинських підприємців, котрі прагнуть вести бізнес безпечно, Чернівецька ОДА запровадила відмітку "Ми вакциновані від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першою така позначка з’явилася на дверях ресторану Don Gustavo. Вона є свідченням того, що 100% персоналу закладу вакциновані від коронавірусу та зможуть продовжувати роботу у "червоній" зоні епіднебезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МОЗ планують у 2022 році почати повторну вакцинацію від COVID-19.