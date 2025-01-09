Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в частной резиденции Мар-а-Лаго, которую в значительной степени посвятил проблемным вопросам внешней политики США, озвучив ряд резонансных положений, которые могут составлять будущую "доктрину Трампа" во внешнеполитической и сферах безопасности

Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в частной резиденции Мар-а-Лаго, которую в значительной степени посвятил проблемным вопросам внешней политики США, озвучив ряд резонансных положений, которые могут составлять будущую "доктрину Трампа" во внешнеполитической и сферах безопасности

фото: Дональд Трамп в Мар-а-Лаго 7 января. Reuters

Д. Трамп подверг сомнению легитимность суверенитета Дании над о. Гренландия (возможно, имея в виду результаты референдумов о расширении автономии Гренландии) заявил, что не исключает применения военного или экономического давления, чтобы обеспечить реализацию национальных интересов США в контексте контроля над Гренландией.

Аналогичные по кардинальности заявления новоизбранный президент сделал по отношению к Панаме в контексте контроля над Панамским каналом, передача которого в 1999 г. под юрисдикцию Панамы не способствует ни экономическим, ни военно-стратегическим интересам США; и Канады, которую фактически предложили методами экономического давления склонять к переходу под суверенитет США.

Военно-стратегическое значение Панамского канала растет в контексте потенциального вооруженного конфликта США с КНР на тихоокеанском ТВД и вероятной потребностью передислокации соединений ВМС США из Атлантического океана в Тихий, что увеличит логистическое плечо не менее 8000 морских миль. Военно-стратегическое влияние политико-географического расположения Гренландии и Канады будет решать роль в формировании доминирующей позиции в полярном Арктическом регионе (в частности, контроля над Северным морским путем из Европы в Азию).

Следует указать, что в указанных географических регионах усиленными темпами увеличивает геополитическое присутствие КНР, которую Д. Трамп считает главным противником.

Дополнительные информационные поводы члены окружения и единомышленники Дональда Трампа продуцируют практически ежедневно (публикация Трампом в собственной социальной сети TruthSocial карты США и Канады, обозначенных одним цветом; подстрекательские сообщения предпринимателя И. Маска в собственной социальной сети "Х" (экс-"Twitter") касательно принадлежности Канады и личности ее премьер-министра Дж. Трюдо; частная туристическая поездка сына Д. Трампа в Гренландию; комментарии ведущих популярного телеканала FoxNews и т.д.).

Это свидетельствует о наличии, по меньшей мере, целенаправленной стратегии информационного сопровождения будущей внешней политики США, чем об управляемых эмоциями публичных заявлениях.

Четкая негативная реакция прозвучала от дипломатического ведомства Франции и представителя правительства ФРГ.

Индивидуальный стиль политической риторики Дональда Трампа в сочетании с империалистическими идеями во внешней политике указывает на ориентацию новой администрации в Вашингтоне на политическую и безопасную философию конца ХІХ-начала ХХ в. с идеями американского экспансионизма и мессианства.

Национальные интересы Украины для продолжения ресурсной поддержки Сил обороны со стороны США требуют коррекции оценок предыдущих форматов сотрудничества с опорой на "ценности" в пользу максимального продвижения интересов – и поиск пересечения общих интересов Украины и США в противодействии РФ и КНР.