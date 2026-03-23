Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
23 марта 2026, 19:35

Стоит ли рассчитывать на лучшую жизнь чем сейчас, действительно ли мир уже погрузился в Третью мировую

Что происходит, и когда закончится война?
иллюстративное фото: из открытых источников
Во-первых, совершенно не верю в то, что Россия решится сейчас атаковать балтийские страны – слишком мало у россиян сил, слишком высокие риски.

В преддверии вторжения 2022 года у меня не было никаких сомнений, что оно произойдет, потому что враг откровенно готовился к нему, и тогдашняя карта вторжения от Bild была только яркой иллюстрацией.

Теперь незаметно никаких приготовлений к нападению на севере, и карта вторжения от Bild – это только карта вторжения от Bild.

Чтобы начать войну в Европе, Кремлю, во-первых, нужно привлечь подразделения, силы, занятые на украинском фронте, провести мобилизацию и создать новые боеспособные подразделения.

Ничего такого не заметно, не говоря о том, что НАТО тоже не собирается сидеть тихо на заднице, и обязательно даст отпор, даже если Орбан будет против.

Вообще-то все эти медийные вбросы о неизбежном нападении россии на Европу, которое вот-вот произойдет; все эти затертые в дыр разговоры о войне в Персидском Заливе, к которой приковано излишне много внимания, а еще запугивание очередным ядерным апокалипсисом – все это отвлекает нас от нашей войны и наших проблем. И ради этого делается.

Единственно чем война с Ираном отражается на нас – ростом цен на горючее.

Даже не количеством ракет для нашей системы ПВО, потому что страны Ближнего Востока все равно нам свои ракеты не отдали бы даже за наши перехватчики, а Штаты их нам продают за европейские деньги.

Нас упорно отвлекают от внутренних проблем, от нашей войны. Что-то происходит. Что?

