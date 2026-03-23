Чи варто розраховувати на краще життя ніж зараз, чи дійсно світ вже занурився у Третю світову

Що відбувається, і коли закінчиться війна?..

ілюстративне фото: з відкритих джерел

По-перше, абсолютно не вірю в те, що росія наважиться зараз атакувати балтійські країни - занадто мало у росіян сил, занадто високі ризики.

Напередодні вторгнення 2022 року в мене не було ніяких сумнівів, що воно станеться, тому що ворог відверто готувався до нього, і тодішня карта вторгнення від Bild була тільки яскравою ілюстрацією.

Тепер непомітно ніяких приготувань до нападу на півночі, і карта вторгнення від Bild – це тільки карта вторгнення від Bild.

Щоб почати війну в Європі, Кремлю, по-перше, треба залучити підрозділи, сили, зайняті на українському фронті, провести мобілізацію і створити нові боєздатні підрозділи.

Нічого такого не помітно, не кажучи про те, що НАТО теж не збирається сидіти тихо на дупі, і обовʼязково дасть відсіч, навіть якщо Орбан буде проти.

Взагалі то всі ці медійні вкиди про неминучій напад росії на Європу, який ось-ось відбудеться; всі ці затерті до дір розмови про війну в Перській Затоці, до якої прикуто зайво багато уваги, а ще залякування черговим ядерним апокаліпсисом – все це відволікає нас від нашої війни і наших проблем. І заради цього робиться.

Єдине чим війна з Іраном відображається на нас – ростом цін на пальне.

Навіть не кількістю ракет для нашої системи ППО, бо країни Близького Сходу однаково нам свої ракети не віддали б, навіть за наші перехоплювачі, а Штати їх нам продають за європейські гроші.

Нас вперто відволікають від внутрішніх проблем, від нашої війни. Щось відбувається. Що?..