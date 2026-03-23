Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
23 березня 2026, 19:35

Чи варто розраховувати на краще життя ніж зараз, чи дійсно світ вже занурився у Третю світову

Що відбувається, і коли закінчиться війна?..
Що відбувається, і коли закінчиться війна?..
ілюстративне фото: з відкритих джерел
По-перше, абсолютно не вірю в те, що росія наважиться зараз атакувати балтійські країни - занадто мало у росіян сил, занадто високі ризики.

Напередодні вторгнення 2022 року в мене не було ніяких сумнівів, що воно станеться, тому що ворог відверто готувався до нього, і тодішня карта вторгнення від Bild була тільки яскравою ілюстрацією.

Тепер непомітно ніяких приготувань до нападу на півночі, і карта вторгнення від Bild – це тільки карта вторгнення від Bild.

Щоб почати війну в Європі, Кремлю, по-перше, треба залучити підрозділи, сили, зайняті на українському фронті, провести мобілізацію і створити нові боєздатні підрозділи.

Нічого такого не помітно, не кажучи про те, що НАТО теж не збирається сидіти тихо на дупі, і обовʼязково дасть відсіч, навіть якщо Орбан буде проти.

Взагалі то всі ці медійні вкиди про неминучій напад росії на Європу, який ось-ось відбудеться; всі ці затерті до дір розмови про війну в Перській Затоці, до якої прикуто зайво багато уваги, а ще залякування черговим ядерним апокаліпсисом – все це відволікає нас від нашої війни і наших проблем. І заради цього робиться.

Єдине чим війна з Іраном відображається на нас – ростом цін на пальне.

Навіть не кількістю ракет для нашої системи ППО, бо країни Близького Сходу однаково нам свої ракети не віддали б, навіть за наші перехоплювачі, а Штати їх нам продають за європейські гроші.

Нас вперто відволікають від внутрішніх проблем, від нашої війни. Щось відбувається. Що?..

Уражено стратегічний термінал та НПЗ у РФ: Генштаб повідомив подробиці
23 березня 2026, 14:42
Українські оборонці ліквідували ще майже 1000 окупантів – Генштаб
23 березня 2026, 07:20
Українські захисники знищили рідкісний російський безпілотник вартістю $400 тисяч
23 березня 2026, 06:05
Всі новини »
 
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
В окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії
23 березня 2026, 21:15
Батько розізлився і вдарив її: у Чернігові неповнолітня виявилась російською агенткою
23 березня 2026, 20:55
Львів розірвав контракт із польською фірмою, яка мала будувати сміттєпереробний завод у місті
23 березня 2026, 20:35
На Рівненщині в дівчини знайшли наркотиків на понад 20 мільйонів
23 березня 2026, 20:25
У Києві та Київській області почалися екстрені відключення електроенергії
23 березня 2026, 19:55
На Житомирщині чоловік з ножем накинувся на 16-річного хлопця
23 березня 2026, 19:15
Начальник квартирно-експлуатаційної служби військової частини на Кіровоградщині переплатив понад 1 млн грн за паливні брикети
23 березня 2026, 18:43
1,5 мільйона на медицині: на Волині на схемі викрили депутата
23 березня 2026, 17:45
В Україні будуть жорсткіше ставитися до пропусків школи
23 березня 2026, 17:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Всі публікації »
Віталій Портніков
Остап Дроздов
Валерій Пекар
Всі блоги »