20 февраля 2026, 07:26

Армия РФ более 650 раз ударила по Запорожской области

20 февраля 2026, 07:26
Фото: ОВА
За сутки захватчики нанесли 652 удара по 33 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

  • Войска РФ нанесли 18 авиационных ударов по Заливному, Самойловке, Любицкому, Киевскому, Лесному, Зализничному, Копанях, Загорному, Гуляйпольскому, Воздвижовке, Верхней Терсе, Долинке, Горькому.
  • 349 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали: Запорожье, Вольнянск, Новониколаевку, Степногорск, Приморское, Степное, Павловку, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализничное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Зеленое, Доброполье, Прилуки, Щербаки, Чаривное, Варваровку и Дорожнянку.
  • 5 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Гуляйполя и Зализничного.
  • 280 артиллерийских ударов враг нанес по территории Степногорска, Приморского, Степного, Малых Щербаков, Гуляйполя, Зализничного, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Зеленого, Доброполья, Прилук, Дорожнянки, Чаривного, Варваровки и Щербаков.

В полицию поступили 45 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Информации о пострадавших за прошедшие сутки нет.

Напомним, днем 19 февраля россияне ударили по ферме в Харьковской области. Пострадал работник, погибли сотня свиней.

