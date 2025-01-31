Операторы РЛС в пехоте: неоправданные кадровые решения Генштаба

С одной из радиотехнических бригад Воздушных сил забрали 10 операторов радиолокационных станций метрового и сантиметрового диапазона для укомплектования стрелковых должностей в морской пехоте

С одной из радиотехнических бригад Воздушных сил забрали 10 операторов радиолокационных станций метрового и сантиметрового диапазона для укомплектования стрелковых должностей в морской пехоте

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У каждого оператора опыт более двух лет, но их мнение никто не спрашивал. После получения информации трое военных сделали себе справки по уходу и уволились, трое пошли в СЗЧ. В это время в армии постоянно увеличивается потребность в операторах радиолокационных станций миллиметрового диапазона, из-за необходимости организации антидроновой ПВО. Также острая потребность в технических специалистах в подразделениях БПЛА и РЭБ, которые созданы во всей армии и везде сильно недоукомплектованы. Почему у руководства ГШ не возникает желания переводить технических специалистов ценных специальностей на соответствующие дефицитные должности? Чем больше воюют технические подразделения, тем больше жизней пехотинцев мы можем сохранить. Мы теряем людей, которые при другом подходе нормально и с большой эффективностью могли воевать.

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