06:43  31 січня
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ракети, яка впала в лісі
03:18  31 січня
У Києві буде хвилина мовчання в громадському транспорті
05:17  31 січня
В Одесі шили одяг під логотипами відомих брендів: як покарають ділків
UA | RU
UA | RU
Юрій Бутусов журналіст info@regionews.ua
31 січня 2025, 09:35

Оператори РЛС у піхоті: невиправдані кадрові рішення Генштабу

31 січня 2025, 09:35
Читайте также на русском языке
З однієї з радіотехнічних бригад Повітряних сил забрали 10 операторів радіолокаційних станцій метрового та сантиметрового діапазону для укомплектування стрілецьких посад у морській піхоті
З однієї з радіотехнічних бригад Повітряних сил забрали 10 операторів радіолокаційних станцій метрового та сантиметрового діапазону для укомплектування стрілецьких посад у морській піхоті
фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

У кожного оператора досвід понад два роки, але їхню думку ніхто не питав. Після отримання інформації троє військових зробили собі довідки по догляду і звільнились, троє пішли у СЗЧ. У цей час в армії постійно збільшується потреба в операторах радіолокаційних станцій міліметрового діапазону, через необхідність організації антидроновоі ППО. Також гостра потреба у технічних фахівцях у підрозділах БПЛА та РЕБ, які створені в усій армії і усюди сильно недоукомплектовані.

Чому у керівництва ГШ не виникає бажання переводити технічних фахівців цінних спеціальностей на відповідні дефіцитні посади? Чим більше воюють технічні підрозділи, тим більше життів піхотинців ми можемо зберегти. Ми втрачаємо людей, які при іншому підході нормально та з великою ефективністю могли б воювати.

війна фронт піхота Повітряні сили
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
Зіткнулися легковики та вантажівки: подробиці масової ДТП на Черкащині
31 січня 2025, 09:40
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі наступного тижня відвідає Україну
31 січня 2025, 09:13
У Черкасах уламки "шахеда" впали на багатоповерхівку: виникла пожежа
31 січня 2025, 08:55
Росіяни вночі та зранку тричі обстріляли Сумщину: є поранені
31 січня 2025, 08:51
Росіяни накрили Дніпропетровщину з важкої артилерії: постраждали цивільні
31 січня 2025, 08:22
На Херсонщині через російські обстріли отримали поранення 9 людей
31 січня 2025, 08:03
На Сумщині зенітники знищили 5 російських "шахедів"
31 січня 2025, 07:59
Прикордонників з початку вторгнення намагалися підкупити 1320 разів
31 січня 2025, 07:42
У Києві уламки російського дрона впали на багатоповерхівку: є пошкодження
31 січня 2025, 07:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі публікації »
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Юрій Чевордов
Всі блоги »