Оператори РЛС у піхоті: невиправдані кадрові рішення Генштабу

З однієї з радіотехнічних бригад Повітряних сил забрали 10 операторів радіолокаційних станцій метрового та сантиметрового діапазону для укомплектування стрілецьких посад у морській піхоті

З однієї з радіотехнічних бригад Повітряних сил забрали 10 операторів радіолокаційних станцій метрового та сантиметрового діапазону для укомплектування стрілецьких посад у морській піхоті

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У кожного оператора досвід понад два роки, але їхню думку ніхто не питав. Після отримання інформації троє військових зробили собі довідки по догляду і звільнились, троє пішли у СЗЧ. У цей час в армії постійно збільшується потреба в операторах радіолокаційних станцій міліметрового діапазону, через необхідність організації антидроновоі ППО. Також гостра потреба у технічних фахівцях у підрозділах БПЛА та РЕБ, які створені в усій армії і усюди сильно недоукомплектовані. Чому у керівництва ГШ не виникає бажання переводити технічних фахівців цінних спеціальностей на відповідні дефіцитні посади? Чим більше воюють технічні підрозділи, тим більше життів піхотинців ми можемо зберегти. Ми втрачаємо людей, які при іншому підході нормально та з великою ефективністю могли б воювати.

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