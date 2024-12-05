Вместо дронов – пиар: как Зеленский бросает армию на гибель

Армия истекает кровью, сотни бригад и батальонов пишут отчаянные призывы в соцсетях к гражданам – купите нам дроны, купите антенны, купите РЭБ, купите кевларовые плащи, купите пикапы, купите квадроциклы, купите решетки на бронетехнику, купите, купите... И в одной ленте портреты и свечи тех, кому не купили – тех, кто погиб, потому что не было дронов, чтобы найти и убить врага, не было РЭБ, чтобы ставить препятствия дронам, не было квадроцикла, чтобы подлететь на эвакуацию, не было плащей, и граната из мавика влетела в окоп, не было решеток на броне, и ценная техника уничтожена...

Армия истекает кровью, сотни бригад и батальонов пишут отчаянные призывы в соцсетях к гражданам – купите нам дроны, купите антенны, купите РЭБ, купите кевларовые плащи, купите пикапы, купите квадроциклы, купите решетки на бронетехнику, купите, купите... И в одной ленте портреты и свечи тех, кому не купили – тех, кто погиб, потому что не было дронов, чтобы найти и убить врага, не было РЭБ, чтобы ставить препятствия дронам, не было квадроцикла, чтобы подлететь на эвакуацию, не было плащей, и граната из мавика влетела в окоп, не было решеток на броне, и ценная техника уничтожена...

фото: Facebook

Сейчас вводятся в бой новые бригады, в состав которых пошли люди – но государство вообще их не обеспечило ни дронами, на РЭБом, ни другим жизненно необходимым оборудованием. А потому что Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский миллиарды гривен потратил на свою предвыборную кампанию – на раздачу 1000 гривен, что, по сути, является подкупом избирателей, на создание нового и никому не нужного Министерства национального единства, на аферы с закупками мин и снарядов, которые не взрываются. Рассказывая, что Украине необходимо национальное единство и устойчивость, деньги выделяются на пустой пиар. Ни Черчилль, ни Рузвельт во время Второй мировой войны не раздавали деньги населению, потому что все деньги устремлялись на победу в войне. Налоги повышались, чтобы производить качественные боеприпасы, чтобы спасти жизнь солдат, уничтожить врага. Не создавали для победы в Британии и США новых министерств, потому что единство было в одном – все ресурсы шли на армию, а не на увеличение количества гражданских чиновников, забронированных от службы. Лидеры стран-победителей однозначно указали свои приоритеты, в которых никто не сомневался. Вот и была национальная устойчивость. Но президент Украины не делает как Черчилль или Рузвельт, у него другие приоритеты. Поэтому никто сейчас внутри страны так не уничтожает национальное единство и не подрывает устойчивость как сам Зеленский. Зеленский фактически украл деньги на защиту Украины, обрек тем самым на гибель многих защитников, потому что уверен, что с помощью подкупа и политтехнологий сможет ввести в заблуждение выживших в тылу и усидеть в должности, поэтому кроме кресла и власти Зеленский ни о чем другом думать не собирается. Ложь и кровь, беззастенчивая ложь и кровь вместо подлинного единства и подлинной стойкости, ложь и кровь в поступках и на словах. Как заставить Зеленского помогать людям на фронте, как сосредоточить его внимание? Может, кто-то служит на фронте из Квартала 95 и с ним можно было бы сделать интервью? Или кто-то служит на фронте из друзей и знакомых семьи президента, его жены, родителей? Ну должно же у него появиться какое-то человеческое сочувствие к тем, кто несет на себе это смертельное бремя войны?

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