00:56  05 декабря
Трагедия на Днестре: на Буковине будут судить учителя из-за гибели двух учеников
08:10  05 декабря
В Житомире на 40-метровой высоте скончался машинист башенного крана
02:55  05 декабря
На Запорожье разведчики уничтожили РСЗО "Ураган" и транспорт оккупантов
UA | RU
UA | RU
Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
05 декабря 2024, 18:11

Вместо дронов – пиар: как Зеленский бросает армию на гибель

05 декабря 2024, 18:11
Читайте також українською мовою
Армия истекает кровью, сотни бригад и батальонов пишут отчаянные призывы в соцсетях к гражданам – купите нам дроны, купите антенны, купите РЭБ, купите кевларовые плащи, купите пикапы, купите квадроциклы, купите решетки на бронетехнику, купите, купите... И в одной ленте портреты и свечи тех, кому не купили – тех, кто погиб, потому что не было дронов, чтобы найти и убить врага, не было РЭБ, чтобы ставить препятствия дронам, не было квадроцикла, чтобы подлететь на эвакуацию, не было плащей, и граната из мавика влетела в окоп, не было решеток на броне, и ценная техника уничтожена...
Армия истекает кровью, сотни бригад и батальонов пишут отчаянные призывы в соцсетях к гражданам – купите нам дроны, купите антенны, купите РЭБ, купите кевларовые плащи, купите пикапы, купите квадроциклы, купите решетки на бронетехнику, купите, купите... И в одной ленте портреты и свечи тех, кому не купили – тех, кто погиб, потому что не было дронов, чтобы найти и убить врага, не было РЭБ, чтобы ставить препятствия дронам, не было квадроцикла, чтобы подлететь на эвакуацию, не было плащей, и граната из мавика влетела в окоп, не было решеток на броне, и ценная техника уничтожена...
фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Сейчас вводятся в бой новые бригады, в состав которых пошли люди – но государство вообще их не обеспечило ни дронами, на РЭБом, ни другим жизненно необходимым оборудованием.

А потому что Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский миллиарды гривен потратил на свою предвыборную кампанию – на раздачу 1000 гривен, что, по сути, является подкупом избирателей, на создание нового и никому не нужного Министерства национального единства, на аферы с закупками мин и снарядов, которые не взрываются. Рассказывая, что Украине необходимо национальное единство и устойчивость, деньги выделяются на пустой пиар.

Ни Черчилль, ни Рузвельт во время Второй мировой войны не раздавали деньги населению, потому что все деньги устремлялись на победу в войне. Налоги повышались, чтобы производить качественные боеприпасы, чтобы спасти жизнь солдат, уничтожить врага. Не создавали для победы в Британии и США новых министерств, потому что единство было в одном – все ресурсы шли на армию, а не на увеличение количества гражданских чиновников, забронированных от службы. Лидеры стран-победителей однозначно указали свои приоритеты, в которых никто не сомневался. Вот и была национальная устойчивость.

Но президент Украины не делает как Черчилль или Рузвельт, у него другие приоритеты. Поэтому никто сейчас внутри страны так не уничтожает национальное единство и не подрывает устойчивость как сам Зеленский.

Зеленский фактически украл деньги на защиту Украины, обрек тем самым на гибель многих защитников, потому что уверен, что с помощью подкупа и политтехнологий сможет ввести в заблуждение выживших в тылу и усидеть в должности, поэтому кроме кресла и власти Зеленский ни о чем другом думать не собирается.

Ложь и кровь, беззастенчивая ложь и кровь вместо подлинного единства и подлинной стойкости, ложь и кровь в поступках и на словах.

Как заставить Зеленского помогать людям на фронте, как сосредоточить его внимание? Может, кто-то служит на фронте из Квартала 95 и с ним можно было бы сделать интервью? Или кто-то служит на фронте из друзей и знакомых семьи президента, его жены, родителей? Ну должно же у него появиться какое-то человеческое сочувствие к тем, кто несет на себе это смертельное бремя войны?

Зеленский война пиар армия украинские военные обеспечение вооружение подкуп
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
На Харьковщине задержали железнодорожника, который обеспечивал оккупантов связью
05 декабря 2024, 18:33
В Украине изменят условия бронирования медиков: Зеленский дал распоряжение правительству
05 декабря 2024, 18:03
Кабмин выделил еще 6 млрд гривен на строительство фортификаций в Харьковской области
05 декабря 2024, 17:37
В Киевской области накрыли нелегальную АЗС
05 декабря 2024, 17:16
Директор Нацмузея истории Украины не вернулся из заграничной командировки
05 декабря 2024, 17:02
В Житомире задержали военного, который за взятку обещал должность в тыловой части
05 декабря 2024, 16:38
Загрязнение земель отходами: на Волыни обнаружили нелегальную бойню животных на предприятии
05 декабря 2024, 16:10
В Житомирской области произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей
05 декабря 2024, 16:07
В Николаевской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома: полиция проводит расследование
05 декабря 2024, 15:46
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Все публикации »
Мария Золкина
Владимир Паниотто
Александр Краковецкий
Все блоги »