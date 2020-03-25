Как лечатся миллионеры из Куршевеля в инфекционных боксах Александровки

Когда я буду писать сценарий фильм о коронавирусе, сюжет будет про инфекционное отделение Александровской больницы, это воистину эпический сюжет, который многое говорит о нас и о нашем государстве и обществе. Украина - страна парадоксальной драматургии, здесь всегда происходит самое невероятное

Фото: facebook.com/caphorncourcheve

Когда я буду писать сценарий фильм о коронавирусе, сюжет будет про инфекционное отделение Александровской больницы, это воистину эпический сюжет, который многое говорит о нас и о нашем государстве и обществе. Украина - страна парадоксальной драматургии, здесь всегда происходит самое невероятное

Итак, 8 марта 2020-го года в международный женский день, несколько групп очень состоятельных людей, включая высокопоставленных государственных деятелей Украины, и долларовых мультимиллионеров и даже миллиардеров (вы не ослышались) из Украины и России, собрались веселыми компаниями на знаменитом французском курорте Куршевель, который так любит наш бомонд. Они являются гражданами мира, для которых полет личным самолетом или в крайнем случае чартером - банальная обыденность. Они могли собраться на любом курорте любого континента, но что может произойти плохого с теми, у кого вообще все уже давно есть, власть, связи, известность в милейшем Куршевеле?

А между тем, если бы они перед вылетом посмотрели источники заражения коронавирусом, то увидели бы, что лыжные курорты Италии, Австрии, Франции, Германии стали для коронавируса основными хабами. 8 марта за один день в соседней Италии заразилось более 7 тысяч человек и 366 умерло от вируса, но это, конечно, не испугало небожителей. Ну какая зараза пристанет к тем, кто ни на миг не покидает зону комфорта, и привык не следовать правилам, а диктовать правила.

Часть участников тусовок 8 марта в Куршевеле мы можем установить по различным открытым российским и украинским источникам. С российской стороны там были олигархи Михаил Прохоров (состояние около 10 миллиардов долларов), Дмитрий Мазепин, Шалва и Александр Чигиринский, Зияд Манасир, и многие другие люди российского бомонда, члены их семей и друзья.

С украинской стороны в составе нескольких групп в Куршевель летали миллиардер Валерий Хорошковский (друг президента Владимира Зеленского), мультимиллионер (а может уже и миллиардер) Виталий Хомутынник, замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробогач - известный богач, судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты, народный депутат Сергей Шахов. Также был в Куршевеле один из самых богатых украинских адвокатов и землевладельцев - экс-глава ОП Андрей Богдан, и другие. Они проводили время в нескольких компаниях, но большинство пересекалось друг с другом на различных площадках Куршевеля. Хорошковский, насколько известно, проводил время в своем небольшом кругу.

Так получилось, что именно эти несколько групп украинских богачей, первыми завезли коронавирус в Киев. Это произошло случайно, скорее всего, вирус по-любому попал бы в Киев с кем-то другим, и тусовщики просто не понимали последствий своих действий. Более того, вполне вероятно, что вирус уже был занесен - но только у них его диагностировали. Но официально сложилось так как сложилось - большинство участников 8 марта в Куршевеле либо заразились коронавирусом либо не заболели сами, но стали переносчиками вируса, контактируя с носителями. Одна из групп из 16 украинцев заболела в полном составе, большинство тусовщиков лежат теперь в Александровке в соседних боксах. Вот это судьба! Те, кто давно уже привык лечиться в лучших заграничных клиниках внезапно оказались вынуждены лечиться там же, где лечатся простые смертные, не знающие слова "Куршевель".

Но это произошло не сразу. На свою беду и на беду своих контактеров, куршевельцы попытались поначалу скрыть болезнь, перележать осложнения дома, чтобы не привлекать к себе внимание и избежать огласки. Оказалось, что попытка избежать украинских больниц и огласки в СМИ оказалась очень опасной ошибкой, которая способствовала распространению инфекции среди многих украинских политиков, бизнесменов, членов правительства и депутатов парламента.

После первых признаков недомогания, куршевельцы начали обращаться в частные клиники. Так, первой сделала анализы в Киеве на коронавирус компания "Евролаб", и тесты оказались положительными. Стало известно и о заражении вирусом россиян из этой компании. Но "Евролаб" не поставил в известность власти страны, и тем самым, не позволил государству принять немедленные меры, подверг опасности здоровье и жизни тех граждан, кто продолжал контактировать с заболевшими либо не самоизолировался после контакта. "Евролаб" направил анализы в Германию в клинику "Шаритэ". И только через три дня, когда немцы сделали заключение и подтвердили коронавирус у звездных клиентов, власти Украины получили информацию - причем уведомление властям направила именно германская клиника. С этим делом надо разбираться - не знаю, обязан ли был "Евролаб" уведомлять сразу какие-то службы, есть ли в этом нарушение или простое желание перестраховаться, чего также нельзя исключать.

Поэтому учитывая статус инфицированных, и то, что они успели сконтактировать после прилета еще до появления недомогания со многими сотнями людей, нет сомнений, что коронавирус распространился в Киеве. Так, из 70 установленных контактеров народного депутата Сергея Шахова коронавирус диагностирован только у троих человек, остальные в самоизоляции пережидают инкубационный период и наблюдаются у врачей.

А что же куршевельцы? Как себя чувствуют, как идет лечение?

Все заболевшие получили осложнения, и сейчас находятся в боксах Александровской больницы. Они сами виноваты в ухудшении своего состояния – они не изолировались не лечились, вели активный образ жизни, и помогли вирусу ударить по ослабленной перелетами и акклиматизацией иммунной системе. Теперь украинские инфекционисты получают максимальный опыт лечения коронавируса, и нарабатывают методики лечения на своих звездных пациентах. Все они находились в хорошей физической форме, но болезнь ударила по каждому. Самой большой сенсацией, конечно, стала госпитализация Валерия Хорошковского - одного из самых богатых людей Украины. Он прилетел из Ниццы 21 марта, и вскоре был вынужден также переехать в Александровскую больницу.

Состояние многих больных требует наблюдения врачей, несмотря на то, что никому из них нет 60 лет. Температура скачет - 3-4 дня под 40 градусов. Затем у некоторых начался период резкого понижения температуры до 35 градусов. Многим куршевельцам пришлось ложиться в больницу - у некоторых пошли серьезные осложнения, двустороннее воспаление легких, поэтому попытка самоизолироваться дома и лечиться на дому не удалась. На случай осложнения и проблем с их всех направили в больницу, где есть палата интенсивной терапии и аппараты искусственной вентиляции легких. Да, приходится лечиться в государственной - частные клиники инфекционные отделения не содержат - это не рентабельно и не выгодно.

У нас принято зло иронизировать над состоянием государственных больниц, но в данном случае, каких-то особых неудобств звезды не испытывают. Инфекционное отделение, конечно, не пятизвездочный отель, но на самом деле именно в Александровской боксы в хорошем состоянии. Там установлены телевизоры, холодильники, туалеты в приличном состоянии. Это не сравнить с районными больницами. К слову, очень хороший ремонт городские власти сделали и в детском инфекционном отделении на Алишера Навои.

Все боксы заполнены, инфекционистов в Украине единицы, и врачи Александровской больницы работают на разрыв. Никто не сидит постоянно в палате и не бежит по первому зову, персонал постоянно в деле днем и ночью. Помощников и обслугу в инфекционное отделение брать нельзя. У кого-то болезнь проходит легче, но состояние ряда пациентов вызывает беспокойство, коронавирус очень опасен даже для людей до 50 лет, в хорошей физической форме, на многие сутки люди лежат беспомощно из-за скачков температуры и осложнений в работе внутренних органов. Коронавирус может давать серьезные осложнения. Критического состояния нет, но дома такое не лечится. Все получают ударные дозы сильных антибиотиков.

В результате легкомысленных действий куршевельских тусовщиков, которые не самоизолировались после прилета, вирус, несомненно, проник в Киев и заразил сотни людей. Посмотрим, хватит ли иммунитета для сопротивлению вирусу. Заболело еще четыре народных депутата. Заболел прокурор из Одесской области, контактировавший, весьма вероятно, с одной из участниц полета в Куршевель.

Думаю, на тех, кто завез вирус из Куршевеля теперь значительная моральная ответственность за борьбу с эпидемией в Украине. Их состояния позволяют закрыть очень многие экстренные проблемы инфекционной медицины, которые надо решать сегодня. Илон Маск полетел в Китай и купил в помощь народу США 1200 аппаратов ИВЛ, возможности куршевельцев ничуть не меньше. Сразу скажу - я противник хейтерства, и те, кто заболел сейчас прежде всего пациенты, дай Бог всем заболевшим поскорее выздороветь и стать на ноги без осложнений. Они плохо понимали, что это такое, и сами от этого первыми расплачиваются.

И им повезло в главном - попасть на врачей-специалистов с богатой практикой. Теперь на них отрабатывают методики лечения, которые могут потребоваться Киеву очень скоро, если столицу накроет эпидемия, одними из первых переносчиков которой стали звездные пациенты. Если будет вспышка эпидемии – то нескольких палат Александровской больницы не хватит для сотен и тысяч больных. Помощь нужна уже сегодня, уже сегодня нужны меценаты, которые помогут отразить страшную угрозу, которую занесли в город те, кто считал себя в нем небожителями, и жизнь миллиардера и мультимиллионеров сейчас в руках врачей и медсестер Александровской инфекционной больницы, с зарплатой - от 4 до 10 тысяч гривен. И им, в данном случае, очень повезло. Судьба....