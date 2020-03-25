Як лікуються мільйонери з Куршевеля в інфекційних боксах Олександрівки

Коли я буду писати сценарій фільм про коронавирусе, сюжет про інфекційне відділення Олександрівської лікарні, це воістину епічний сюжет, який багато говорить про нас і нашій державі і суспільстві. Україна - країна парадоксальною драматургії, тут завжди відбувається саме неймовірне

Фото: facebook.com/caphorncourcheve

Коли я буду писати сценарій фільм про коронавирусе, сюжет про інфекційне відділення Олександрівської лікарні, це воістину епічний сюжет, який багато говорить про нас і нашій державі і суспільстві. Україна - країна парадоксальною драматургії, тут завжди відбувається саме неймовірне

Отже, 8 березня 2020-го року у міжнародний жіночий день, кілька груп дуже заможних людей, включаючи високопоставлених державних діячів України, і доларових мультимільйонерів і навіть мільярдерів (ви не помилилися) з України та Росії, зібралися веселими компаніями на знаменитому французькому курорті Куршевель, який так любить наш бомонд. Вони є громадянами світу, для яких політ особистим літаком або в крайньому випадку чартером - банальна повсякденність. Вони могли зібратися на будь-якому курорті будь-якого континенту, але що може статися поганого з тими, у кого взагалі всі вже давно є, влада, зв'язку, популярність у милого Куршевелі?

А між тим, якщо б вони перед вильотом подивилися джерела зараження коронавірусом, то побачили б, що лижні курорти Італії, Австрії, Франції, Німеччини стали для коронавіруса основними хабами 8 березня за один день в сусідній Італії заразилося понад 7 тисяч осіб і 366 померло від вірусу, але це, звичайно, не злякало небожителів. Ну яка зараза пристане до тих, хто ні на мить не покидає зону комфорту, і не звик слідувати правилам, а диктувати правила.

Частина учасників тусовок 8 березня в Куршевелі ми можемо встановити з різних відкритим російським і українським джерелам. З російської сторони там були олігархи Михайло Прохоров (стан близько 10 мільярдів доларів), Дмитро Мазепин, Шалва і Олександр Чигиринський, Зіяд Манасир, і багато інші люди російського бомонду, члени їх сімей та друзі.

З української сторони у складі кількох груп в Куршевель літали мільярдер Валерій Хорошковський (друг президента Володимира Зеленського), мультимільйонер (а може вже і мільярдер) Віталій Хомутиннік, заступник голови Харківської облради Володимир Скоробогач - відомий багатій, суддя Господарського суду Києва Вікторія Джарти, народний депутат Сергій Шахов. Також був в Куршевелі один з найбагатших українських адвокатів і землевласників - екс-глава ВП Андрій Богдан та інші. Вони проводили час в декількох компаніях, але більшість перетиналося один з одним на різних майданчиках Куршевеля. Хорошковський, наскільки відомо, проводив час у своєму невеликому колі.

Так вийшло, що саме ці декілька груп українських багатіїв, першими завезли коронавірус в Київ. Це сталося випадково, швидше за все, вірус будь потрапив би в Київ з кимось іншим, і тусовщики просто не розуміли наслідків своїх дій. Більш того, цілком імовірно, що вірус вже був занесений - але тільки у них діагностували. Але офіційно склалося так як склалося, що більшість учасників 8 березня в Куршевелі або заразилися коронавірусом або не захворіли самі, але стали переносниками вірусу, контактуючи з носіями. Одна з груп з 16 українців захворіла в повному складі, більшість тусовщиків лежать тепер в Олександрівці в сусідніх боксах. Ось це доля! Ті, хто давно вже звик лікуватися в кращих закордонних клініках раптово виявилися змушені лікуватися там же, де лікуються прості смертні, не знають слова "Куршевель".

Але це сталося не відразу. На свою біду та на біду своїх контактерів, куршевельцы спочатку спробували приховати хворобу, перележати ускладнення вдома, щоб не привертати до себе увагу й уникнути розголосу. Виявилося, що спроба уникнути українських лікарень і розголосу у ЗМІ виявилася дуже небезпечною помилкою, яка сприяла поширенню інфекції серед багатьох українських політиків, бізнесменів, членів уряду і депутатів парламенту.

Після перших ознак нездужання, куршевельцы почали звертатися в приватні клініки. Так, першою зробила аналізи в Києві на коронавірус компанія "Євролаб", і тести виявилися позитивними. Стало відомо і про зараження вірусом росіян з цієї компанії. Але "Євролаб" не поставив до відома влади країни, і тим самим не дозволив державі вжити негайних заходів, піддав небезпеці здоров'я і життя тих громадян, хто продовжував контактувати з хворими або не самоізолювалося після контакту. "Євролаб" направив на аналізи до Німеччини в клініку "Шаріте". І тільки через три дні, коли німці зробили висновок і підтвердили коронавірус у зоряних клієнтів, влади України отримали інформацію, причому повідомлення владі направила саме німецька клініка. З цією справою треба розбиратися - не знаю, чи зобов'язаний був "Євролаб" повідомляти одразу якісь служби, чи є в цьому порушення чи просте бажання перестрахуватися, чого також не можна виключати.

Тому, враховуючи статус інфікованих, і те, що вони встигли сконтактувати після прильоту ще до появи нездужання з багатьма сотнями людей, немає сумнівів, що коронавірус поширився в Києві. Так, з 70 встановлених контактерів народного депутата Сергія Шахова коронавірус діагностовано тільки у трьох осіб, решта в самоізоляції перечікують інкубаційний період і спостерігаються у лікарів.

А що ж куршевельцы? Як себе почувають, як відбувається лікування?

Всі хворі отримали ускладнення, і зараз знаходяться в боксах Олександрівської лікарні. Вони самі винні в погіршенні свого стану – вони не ізолювалися не лікувалися, вели активний спосіб життя, і допомогли вірусу вдарити по ослабленій перельотами і акліматизацією імунній системі. Тепер українські інфекціоністи отримують максимальний досвід лікування коронавіруса, і напрацьовують методики лікування на своїх зіркових пацієнтах. Всі вони перебували в хорошій фізичній формі, але хвороба вдарила по кожному. Найбільшою сенсацією, звичайно, стала госпіталізація Валерія Хорошковського - одного з найбагатших людей України. Він прилетів з Ніцци 21 березня, і незабаром був змушений також переїхати в Олександрівську лікарню.

Стан багатьох хворих вимагає спостереження лікарів, незважаючи на те, що нікому з них немає 60 років. Температура скаче - 3-4 дні під 40 градусів. Потім у деяких почався період різкого зниження температури до 35 градусів. Багатьом куршевельцам довелося лягати в лікарню - у деяких пішли серйозні ускладнення, двостороннє запалення легень, тому спроба самоізолюватися вдома і лікуватися вдома не вдалася. На випадок ускладнення і проблем з їх направили в лікарню, де є палата інтенсивної терапії та апарати штучної вентиляції легенів. Так, доводиться лікуватися в державній - приватні клініки інфекційні відділення не містять - це не рентабельно і не вигідно.

У нас прийнято зло іронізувати над станом державних лікарень, але в даному випадку, якихось особливих незручностей не відчувають зірки. Інфекційне відділення, звичайно, не п'ятизірковий готель, але насправді саме в Олександрівській бокси в хорошому стані. Там встановлені телевізори, холодильники, туалети в пристойному стані. Це не порівняти з районними лікарнями. До речі, дуже хороший ремонт міська влада зробили і в дитячому інфекційному відділенні на Алішера Навої.

Всі бокси заповнені, інфекціоністів в Україні одиниці, і лікарі Олександрівської лікарні працюють на розрив. Ніхто не сидить постійно в палаті і не біжить за першим покликом, персонал постійно у справі вдень і вночі. Помічників і обслугу в інфекційне відділення брати не можна. У кого-то хвороба проходить легше, але стан деяких пацієнтів викликає занепокоєння, коронавірус дуже небезпечний навіть для людей до 50 років, в хорошій фізичній формі, на багато добу люди лежать безпорадно через стрибків температури і ускладнень в роботі внутрішніх органів. Коронавірус може давати серйозні ускладнення. Критичного стану немає, але вдома таке не лікується. Всі отримують ударні дози сильних антибіотиків.

В результаті легковажних дій куршевельских тусовщиків, які не самоизолировались після прильоту, вірус, безсумнівно, проник в Київ і заразив сотні людей. Подивимося, чи вистачить імунітету для опору вірусу. Захворіло ще чотири народних депутата. Захворів прокурор з Одеської області, контактував, мабуть, з однією з учасниць польоту в Куршевель.

Думаю, на тих, хто завіз вірус з Куршевеля тепер значна моральна відповідальність за боротьбу з епідемією в Україні. Їх стану дозволяють закрити дуже багато екстрені проблеми інфекційної медицини, які треба вирішувати сьогодні. Ілон Маск полетів до Китаю і купив на допомогу народу США 1200 апаратів ШВЛ, можливості куршевельцев нітрохи не менше. Відразу скажу - я противник хейтерства, і ті, хто захворів зараз насамперед пацієнти, дай Бог всім хворим якнайшвидше одужати і стати на ноги без ускладнень. Вони погано розуміли, що це таке, і самі від цього першими розплачуються.

І їм пощастило головне - потрапити на лікарів-фахівців з багатою практикою. Тепер на них відпрацьовують методики лікування, які можуть знадобитися Києву дуже скоро, якщо столицю накриє епідемія, одними з перших переносників якої стали зоряні пацієнти. Якщо буде спалах епідемії кількох палат Олександрівської лікарні не вистачить для сотень і тисяч хворих. Допомога потрібна вже сьогодні, вже сьогодні потрібні меценати, які допоможуть відобразити страшну загрозу, яку занесли в місто ті, хто вважав себе в ньому небожителями, і життя мільярдера і мультимільйонерів зараз в руках лікарів і медсестер Олександрівської інфекційної лікарні, із зарплатою - від 4 до 10 тисяч гривень. І їм, в даному випадку, дуже пощастило. Доля....