Атака ракетами обязательно будет. Может сегодня, может завтра, может через неделю, может через две

Атака ракетами обязательно будет. Может сегодня, может завтра, может через неделю, может через две

Иллюстративное фото: zaxid.net

Во-первых, пришел сезон. Во-вторых, принуждение к капитуляции и демотивации никуда не делось. В третьих, мы очень хорошо знаем нашего врага. Это коварная злобная свора мудаков. Они будут бросаться в нас ракетами, как немцы в Лондон ФАУ-2. До последнего дня войны.

Да, предупреждение посольства США – это очень серьезно. Жаль, что его не было, когда в Охмадит прилетело. Но я не буду их винить в этом. Я понимаю природу этого предупреждения: США в своей голове перешлb "красную линию" Путина, он должен ответить, он должен бросить в нас какую-то толстую ракету.

Если россияне еще и кормят им какую-то информацию – они вполне логично предпочитают перестраховаться. Потому и закрыли посольство на день. А дальше уже наше предостережение, российские усилия по ИПСО и горький опыт понес это масштабировать. Кто-то даже на этом фоне Шария неиронически носит сетью. С его "предупреждением".

Опровергать или подтверждать информацию посольства ни полезно, ни вредно. Ибо – смотреть первый абзац – россияне могут атаковать в любое время, и это никто не будет отрицать.

Относительно угроз ударить РС – 26 "Рубеж". Об этом Ян Матвеев хорошо написал. Даже если такой удар произойдет – это чистый спектакль для российского рядового поклонника войны и для немного коричневых политиков на Западе. Ибо хотя "Рубеж" и может быть носителем ядерного заряда, это не первый такой "носитель", который Россия может запустить по нам. Крылатые ракеты Х-101 и баллистические 9М723 "Искандер" – такие же. Что касается заряда – то там то же примерно, что у Х-22 (которыми Украину атаковали систематически) и ФАБ-1500. Да, это ужасное оружие, но опять-таки мы это уже видели. А ФАБ военные и прифронтовые территории и так видят каждый день.

Истерия ядерной эскалации выгодна Путину. Он будет ее качать. Потому что это всегда его "последний аргумент", когда нужно усилить его на самом деле не слишком устойчивую и прочную текущую "сильную позицию". Не нужно ему подыгрывать.

Поэтому этот накрут не имеет никакого полезного содержания и исключительно вреден. Не нужно так. Берегите себя и родных. Соблюдайте основные правила безопасности. Помните, кто наш враг. Россия и паника.