18:41  19 ноября
Учителя одного из лицеев на Волыни подозревают в растлении учеников
14:55  20 ноября
Мать готовила еду: в Ровенской области в пожаре погибли трое малышей
11:45  20 ноября
Россияне охотятся за украинскими детьми и вывозят таланты с ВОТ, – ЦНС
UA | RU
UA | RU
Юрий Богданов блогер info@regionews.ua
20 ноября 2024, 16:26

Ракетный шантаж России: старая тактика в новых условиях

20 ноября 2024, 16:26
Читайте також українською мовою
Атака ракетами обязательно будет. Может сегодня, может завтра, может через неделю, может через две
Атака ракетами обязательно будет. Может сегодня, может завтра, может через неделю, может через две
Иллюстративное фото: zaxid.net
Читайте також
українською мовою

Во-первых, пришел сезон. Во-вторых, принуждение к капитуляции и демотивации никуда не делось. В третьих, мы очень хорошо знаем нашего врага. Это коварная злобная свора мудаков. Они будут бросаться в нас ракетами, как немцы в Лондон ФАУ-2. До последнего дня войны.

Да, предупреждение посольства США – это очень серьезно. Жаль, что его не было, когда в Охмадит прилетело. Но я не буду их винить в этом. Я понимаю природу этого предупреждения: США в своей голове перешлb "красную линию" Путина, он должен ответить, он должен бросить в нас какую-то толстую ракету.

Если россияне еще и кормят им какую-то информацию – они вполне логично предпочитают перестраховаться. Потому и закрыли посольство на день. А дальше уже наше предостережение, российские усилия по ИПСО и горький опыт понес это масштабировать. Кто-то даже на этом фоне Шария неиронически носит сетью. С его "предупреждением".

Опровергать или подтверждать информацию посольства ни полезно, ни вредно. Ибо – смотреть первый абзац – россияне могут атаковать в любое время, и это никто не будет отрицать.

Относительно угроз ударить РС – 26 "Рубеж". Об этом Ян Матвеев хорошо написал. Даже если такой удар произойдет – это чистый спектакль для российского рядового поклонника войны и для немного коричневых политиков на Западе. Ибо хотя "Рубеж" и может быть носителем ядерного заряда, это не первый такой "носитель", который Россия может запустить по нам. Крылатые ракеты Х-101 и баллистические 9М723 "Искандер" – такие же. Что касается заряда – то там то же примерно, что у Х-22 (которыми Украину атаковали систематически) и ФАБ-1500. Да, это ужасное оружие, но опять-таки мы это уже видели. А ФАБ военные и прифронтовые территории и так видят каждый день.

Истерия ядерной эскалации выгодна Путину. Он будет ее качать. Потому что это всегда его "последний аргумент", когда нужно усилить его на самом деле не слишком устойчивую и прочную текущую "сильную позицию". Не нужно ему подыгрывать.

Поэтому этот накрут не имеет никакого полезного содержания и исключительно вреден. Не нужно так. Берегите себя и родных. Соблюдайте основные правила безопасности. Помните, кто наш враг. Россия и паника.

война обстрелы ракетный удар ядерное оружие
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
Силы обороны поразили командный пункт российской армии в Белгородской области, ― ГУР
20 ноября 2024, 16:50
Из-за бомбардировок Донецкой области пострадали трое мирных жителей
20 ноября 2024, 16:20
В Тисе на границе с Румынией обнаружили тело человека
20 ноября 2024, 16:00
В Киеве дерево упало на женщину: она погибла
20 ноября 2024, 15:55
Российские войска обстреляли Купянск из артиллерии: пострадал гражданский
20 ноября 2024, 15:36
Оккупанты ударили по многоэтажке в Херсоне: снаряд уничтожил квартиру
20 ноября 2024, 15:15
Мать готовила еду: в Ровенской области в пожаре погибли трое малышей
20 ноября 2024, 14:55
Россия распространяет фейковое предупреждение от ГУР об угрозе "особо массированного" обстрела
20 ноября 2024, 14:35
Ответит ли Россия на удары ATACMS ядерным ударом
20 ноября 2024, 14:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Сергей Иванов
Виктор Трегубов
Данило Мокрик
Все блоги »