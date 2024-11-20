Атака ракетами неодмінно буде. Може сьогодні, може завтра, може за тиждень, може за два

Атака ракетами неодмінно буде. Може сьогодні, може завтра, може за тиждень, може за два

ілюстративне фото: zaxid.net

По-перше, прийшов сезон. По-друге, примус до капітуляції і демотивації нікуди не поділися. По-третє, ми дуже добре знаємо нашого ворога. Це підступна злобна свора мудаків. Вони будуть кидатися в нас ракетами, як німці в Лондон ФАУ-2. До останнього дня війни.

Так, попередження посольства США – це дуже серйозно. Шкода, що його не було, коли в Охмадит прилетіло. Але я не буду їх звинувачувати у цьому. Бо я розумію природу цього попередження: США у своїй голові перейшла "червону лінію" Путіна, він має відповісти, він має кинути в нас якусь товсту ракету.

Якщо росіяни ще й годують їм якусь інформацію – вони цілком логічно надають перевагу перестрахуватися. Тому і закрили посольство на день. А далі вже наша пересторога, російські зусилля по ІПСО і гіркий досвід поніс це масштабувати. Хтось на цьому фоні навіть Шарія неіронічно носить мережею. З його "попередженням".

Спростовувати чи підтверджувати інформацію посольства ані корисно, ані шкідливо. Бо – дивитися перший абзац – росіяни можуть атакувати будь-коли, і це ніхто не буде заперечувати.

Щодо погроз вдарити РС – 26 "Рубіж". Про це Ян Матвєєв добре написав. Навіть якщо такий удар відбудеться – це чиста вистава для російського пересічного прихильника війни і для трохи коричневих політиків на Заході. Бо, хоча "Рубіж" і може бути носієм ядерного заряду, це не перший такий "носій", який Росія може запустити по нам. Крилаті ракети Х-101 і балістичні 9М723 "Іскандер" – такі саме. Що ж до заряду – то там те саме приблизно, що у Х-22 (якими Україну атакували систематично) і ФАБ-1500. Так, це жахлива зброя, але, знову таки, ми це все вже бачили. А ФАБ військові і прифронтові території і так бачать щодня.

Істерія ядерної ескалації вигідна Путіну. Він буде її качати. Бо це завжди його "останній аргумент", коли треба посилити його насправді не дуже сталу і міцну поточну "сильну позицію". Не треба йому підігравати.

Тому оцей весь накрут не має жодного корисного змісту і є виключно шкідливим. Не треба так. Бережіть себе і рідних. Дотримуйтесь базових правил безпеки. Памʼятайте, хто наш ворог. Росія і паніка.