18:41  19 листопада
Вчителя одного з ліцеїв на Волині підозрюють у розбещенні учнів
14:55  20 листопада
Мати готувала їжу: на Рівненщині у пожежі загинули троє малюків
11:45  20 листопада
Росіяни полюють на українських дітей і вивозять таланти з ТОТ, – ЦНС
UA | RU
UA | RU
Юрій Богданов блогер info@regionews.ua
20 листопада 2024, 16:26

Ракетний шантаж Росії: стара тактика в нових умовах

20 листопада 2024, 16:26
Читайте также на русском языке
Атака ракетами неодмінно буде. Може сьогодні, може завтра, може за тиждень, може за два
Атака ракетами неодмінно буде. Може сьогодні, може завтра, може за тиждень, може за два
ілюстративне фото: zaxid.net
Читайте также
на русском языке

По-перше, прийшов сезон. По-друге, примус до капітуляції і демотивації нікуди не поділися. По-третє, ми дуже добре знаємо нашого ворога. Це підступна злобна свора мудаків. Вони будуть кидатися в нас ракетами, як німці в Лондон ФАУ-2. До останнього дня війни.

Так, попередження посольства США – це дуже серйозно. Шкода, що його не було, коли в Охмадит прилетіло. Але я не буду їх звинувачувати у цьому. Бо я розумію природу цього попередження: США у своїй голові перейшла "червону лінію" Путіна, він має відповісти, він має кинути в нас якусь товсту ракету.

Якщо росіяни ще й годують їм якусь інформацію – вони цілком логічно надають перевагу перестрахуватися. Тому і закрили посольство на день. А далі вже наша пересторога, російські зусилля по ІПСО і гіркий досвід поніс це масштабувати. Хтось на цьому фоні навіть Шарія неіронічно носить мережею. З його "попередженням".

Спростовувати чи підтверджувати інформацію посольства ані корисно, ані шкідливо. Бо – дивитися перший абзац – росіяни можуть атакувати будь-коли, і це ніхто не буде заперечувати.

Щодо погроз вдарити РС – 26 "Рубіж". Про це Ян Матвєєв добре написав. Навіть якщо такий удар відбудеться – це чиста вистава для російського пересічного прихильника війни і для трохи коричневих політиків на Заході. Бо, хоча "Рубіж" і може бути носієм ядерного заряду, це не перший такий "носій", який Росія може запустити по нам. Крилаті ракети Х-101 і балістичні 9М723 "Іскандер" – такі саме. Що ж до заряду – то там те саме приблизно, що у Х-22 (якими Україну атакували систематично) і ФАБ-1500. Так, це жахлива зброя, але, знову таки, ми це все вже бачили. А ФАБ військові і прифронтові території і так бачать щодня.

Істерія ядерної ескалації вигідна Путіну. Він буде її качати. Бо це завжди його "останній аргумент", коли треба посилити його насправді не дуже сталу і міцну поточну "сильну позицію". Не треба йому підігравати.

Тому оцей весь накрут не має жодного корисного змісту і є виключно шкідливим. Не треба так. Бережіть себе і рідних. Дотримуйтесь базових правил безпеки. Памʼятайте, хто наш ворог. Росія і паніка.

війна обстріли ракетний удар ядерна зброя
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
Донецька громада Харківської області отримала новий екскаватор від американського народу
20 листопада 2024, 18:08
На Київщині в пожежі загинули дві людини
20 листопада 2024, 17:40
Росіяни вдарили ракетою по Чернігівщині: є поранений, почалася пожежа
20 листопада 2024, 17:12
Сили оборони уразили командний пункт російської армії в Бєлгородської області, ― ГУР
20 листопада 2024, 16:50
Село на Чернігівщині два дні поспіль перебуває під масованими атаками росіян
20 листопада 2024, 16:48
Через бомбардування Донеччини постраждали троє мирних жителів
20 листопада 2024, 16:20
У Тисі на кордоні з Румунією виявили тіло людини
20 листопада 2024, 16:00
У Києві дерево впало на жінку: вона загинула
20 листопада 2024, 15:55
Російські війська обстріляли Купʼянськ з артилерії: постраждав цивільний
20 листопада 2024, 15:36
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Всі публікації »
Сергій Іванов
Віктор Трегубов
Данило Мокрик
Всі блоги »