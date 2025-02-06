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Владимир Поперешнюк Украинский предприниматель, соучредитель компании «Новая Почта» info@regionews.ua
06 февраля 2025, 12:55

Редкоземельные металлы в Украине – богатство, которое ничего не стоит?

06 февраля 2025, 12:55
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Оказывается, Украина богата редкоземельными металлами – залежи титана, лития, никеля, кобальта и множество других, которые оценивают в заоблачные 15 триллионов долларов!
Оказывается, Украина богата редкоземельными металлами – залежи титана, лития, никеля, кобальта и множество других, которые оценивают в заоблачные 15 триллионов долларов!
иллюстративное фото: из открытых источников
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Итак, если мы так богаты, почему бы нам их не добыть, продать и не купить оружие? Почему бы не отменить налоги и пополнять бюджет за счет кладов, лежащих под ногами без дела? В конце концов почему бы не продать эти сокровища частным компаниям мира, в том числе американским, чтобы они финансировали оборону своих активов от российской агрессии?

Правда в том, что никаких кладов не существует. Нет, это не значит, что их нет физически. Наша земля действительно содержит их, но они ничего не стоят, пока лежат глубоко в земле, да еще и надежно спрятаны в составе других пород. Точно так же как ничего не стоит астероид из золота, платины или алмазов, летящий где-то в космосе.

Ибо ископаемые становятся активом, только когда их разведали, добыли, продали и доставили. А для этого понадобятся колоссальные масштабы инвестиции, инфраструктура, технологии, люди и т.д.

И главное правило – выручка от продажи ископаемых должна быть выше себестоимости ее добычи, а такое случается не всегда. Настоящим активом от добычи полезных ископаемых является прибыль от их продаж. Это и есть самое большое сокровище.

Зато недра, согласно конституции, принадлежащие народу, – ничего не стоят, пока они лежат в земле. Пока кто-то, желая получить прибыль, не инвестирует в это десятки, а может даже и сотни миллиардов долларов.

Но сначала для этого государство должно снять запрет по добыче любых залежей на собственной земле. Это сделает возможным создание подлинного рынка ископаемых. Ведь только тогда украинские и иностранные инвесторы будут вкладывать деньги в землю, инфраструктуру, разведку и добычу.

Вот тогда и будем узнавать настоящую рыночную цену на землю, потенциально богатую ценными ископаемыми. И только тогда мы будем знать, стоят ли они эти 15 триллионов. А пока это просто слова, не подкрепленные деньгами инвесторов.

Если народ действительно хочет получать богатства из недр или превратить недра в богатства, нужно становиться инвесторами, предпринимателями и делать на этом бизнес. Других путей нет.

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