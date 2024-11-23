Что не так с Планом стойкости от Зеленского

На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, формулирует принципы, по которым должна, по мнению власти, жить страна во время войны и в первые послевоенные годы

На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, формулирует принципы, по которым должна, по мнению власти, жить страна во время войны и в первые послевоенные годы

Собственно, о плане как документе, в котором расписаны этапы, содержание этапов, необходимые ресурсы, ответственные лица и так далее – говорить рано. Он должен быть готов в декабре. То, что представил Владимир Зеленский, – по форме выглядит анонсом мер, которыми власти надеются укрепить Украину на время войны, сколько бы она еще не продолжалась. А по содержанию оглашенного президентом вполне можно сказать, что Зеленский предложил стране новый общественный договор на время испытаний – независимо от того, рассматривает ли его власть в таком смысле. Так как в Плане стойкости речь идет именно об обновлении отношений между властью и обществом.

План стойкости состоит из 10 пунктов.

Первый пункт – Единство. Президент Зеленский подчеркнул, что выборы во время войны невозможны по Конституции. Это, в принципе, сейчас не вызывает больших возражений ни со стороны общества, ни со стороны политических сил. Но терпимое отношение к автоматическому продлению полномочий власти зависит от успехов и промахов этой власти. И терпимость не означает поддержку, даже сейчас.

Президент предложил взаимодействие с гражданским обществом с целью ускорить евроинтеграцию Украины, приближение к НАТО, способствовать информационной консолидации и дальнейшей цифровизации процессов в государстве, а также привлечению России к ответственности, что включает в себя создание трибунала и введение эффективных санкций. Тут у многих может возникнуть вопрос: почему все это стало необходимо именно сейчас и разве это не является нормальной работой государства в любые периоды, а не только для усиления стойкости?

Владимир Зеленский напомнил, что Украина с начала года подписала 27 соглашений о безопасности, преимущественно со странами НАТО, и это, по его убеждению, является свидетельством того, что "нас от Альянса фундаментально не отделяет ничего".

Второй пункт Плана – Фронт. Президент Зеленский предлагает изменить подходы к управлению в Силах обороны, мобилизации и рекрутинга, а также подготовке военных и защите их прав – в частности, через новый институт военного омбудсмена. Между тем большое количество экспертов, а часто и военные сетуют на то, что постоянные изменения военного руководства снижают эффективность армии. Если новые подходы будут только продолжением такой же тактики, то вряд ли стоит ожидать иного, чем сейчас эффекта. Но, по словам президента, он ожидает, что последствием предложенных им изменений будет стабилизация обстановки на поле боя. В условиях медленного, но уверенного наступления россиян это было бы большим достижением.

Третий пункт – Вооружение. Власть в лице президента Зеленского обещает наращивать производство оружия в Украине, расширить сотрудничество с западными партнерами, привлекать инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, наращивать производство технологически нового вооружения. Также, по словам президента, оборонным предприятиям будет обеспечиваться безопасность. К реализации этого пункта Плана стойкости власти будут привлекать лучших специалистов, такие встречи будут проходить на регулярной основе и будут называться Технологической ставкой. Первая встреча в формате ставки должна пройти уже в начале декабря.

Четвертый пункт Плана стойкости – деньги. По словам президента Зеленского, подразумевается выполнение программ социальной поддержки, прежде всего военных. Власти также обещают обеспечить безопасность ведения бизнеса и детенизацию предпринимательской деятельности. Пока это обещание категорически противоречит практике, которая заключается в увеличении налогового давления в разных формах и под разными предлогами. А также в выборочном подходе, в частности, к налогообложению разных видов бизнеса. То, что обещают власти бизнеса в Плане стойкости, потребует кардинальной перестройки налоговой системы и конкретных действий по конкретным персоналиям в украинском руководстве, которые лоббируют чрезмерную зарегулированность налоговой системы. И тут снова возникает вопрос: если это необходимо для стойкости Украины, то почему это не начали делать раньше? И почему в течение почти трех лет широкомасштабной войны делали часто противоположное?

Пятый пункт – Энергетика. Президент обещает защиту энергообъектов и энергосистемы, развивать генерацию электричества, добычу газа. Для регионов будут введены паспорта энергетической стойкости. Какая практическая ценность паспортов энергетической стойкости в вопросе, например, защиты энергосистемы осталось без объяснений. Хотя для администрирования процесса это может оказаться эффективным. Что касается самой защиты, то решение по-прежнему лежит в военной плоскости – усиление ПВО и построении защитных конструкций. Это уже обещали, но на примере электростанции в Триполье все могли убедиться, что с реализацией обещаний получилось плохо. Кроме того, объективно – решение проблемы безопасности энергообъектов зависит не только от украинской стороны. Следовательно, существует риск, что выполнить обещанное и в этот раз может не получиться. В то же время, есть примеры, когда на уровне органов самоуправления удавалось стабильно избегать блекаутов – например, в Житомире. И достигнуто это было благодаря частичной автономизации региональной энергосистемы. В речи Владимира Зеленского были слова "децентрализация генерации", он их сказал в контексте паспортов энергетической стойкости регионов. Возможно, он имел в виду, что центральное правительство будет содействовать органам местного самоуправления в усилении автономизации региональных энергогенерирующих систем.

Шестой пункт Плана стойкости – безопасность в Украине. Глава государства гарантирует противодействие преступности, борьбу с коллаборантами, построение достаточного количества укрытий, разминирование территорий. И снова – как здесь избежать вопроса, почему эти само собой разумеющиеся и обязательные для государства функции вдруг становятся чем-то новым? Ведь вопрос не в том, как государство обеспечивает внутреннюю безопасность, а в том, что оно делает это в принципе. Или не делает. Можно поставить в каждой школе и в каждом публичном заведении рамки металлоискателей, там же посадить полицейских, но вопрос всегда будет не о том, какими средствами гарантируется внутренняя безопасность, а эффективно ли государство справляется со своими обязанностями в этой сфере.

Седьмой пункт Плана Зеленского – Громады. Президент обещает привлекать их к разработке и принятию государственных решений. В частности, через продолжение деятельности Конгресса местных и региональных властей. Но уже сейчас, например, известно, что решение власти лишить органы местного самоуправления источников финансирования привело к дефициту местных бюджетов. Перевод собраний с НДФЛ военных в распоряжение центрального правительства это наглядно продемонстрировало. При том, что центральное правительство так и не смогло полностью и эффективно этими средствами распорядиться. И предсказать такие последствия было совсем не сложно. Возможно, президент Зеленский имел в виду и исправление этой ситуации, когда говорил об улучшении отношений центральной власти с региональными общинами.

Восьмым пунктом Плана стойкости президент Зеленский провозгласил Человеческий капитал. Судя по выступлению в парламенте, глава государства серьезно настроен на создание условий для возвращения украинцев, выехавших из страны с начала широкомасштабной войны. Первым правильным шагом в этом направлении он считает создание Министерства объединения украинцев – до конца текущего года. Кроме того, он обещает перезапустить дипломатическую службу. Дефицит качественных дипломатических кадров – очевидный уже хотя бы из-за хронической нехватки кандидатур на должности послов. Не говоря о том, что существует реальная необходимость расширять сеть посольств и в принципе увеличивать присутствие Украины на международной арене. Президент также предлагает ввести институт множественного гражданства. Де-факто, владение паспортами других государств, кроме Украины – совсем не новость. Но урегулирование этого вопроса на уровне законодательства потребует непростой работы юристов и парламента. К заботе о человеческом капитале глава государства добавил введение национального стандарта безбарьерности, новый подход к образованию, модернизацию системы здравоохранения, развитие партнерства между государством и церковью. Но не с УПЦ: "О московской церкви речь не идет. Время освящающих террор закончилось", - сказал президент.

Девятый пункт Плана – Культурный суверенитет. Его власть планирует реализовать вместе с украинским культурным сообществом. Украинского культурного продукта должно стать больше, он должен замещать за границей российский. Власть обещает поддержку переводов украинских авторов на различные языки и создание кафедр украинистики в мировых университетах. И вообще – создание и распространение украинского контента и нарративов внутри Украины и за ее пределами для всех социальных и возрастных групп президент Зеленский объявил государственной политикой. Чтобы "потужность" намерения была более понятна, глава государства употребил словосочетание "культурный Рамштайн".

Десятым пунктом Плана стойкости следует Политика героев. Президент от имени государства обещает создать условия для реинтеграции ветеранов в общественную и экономическую жизнь, государственные программы поддержки ветеранов и членов семей ветеранов и погибших военных, а также привлекать ветеранов на государственную службу. Предусмотрены также образовательные программы для ветеранов и их детей. Для восстановления здоровья, по словам президента, уже в 2025 году будут созданы специальные амбулаторные реабилитационные отделения в каждой громаде, где есть лечебное заведение. Также: "Завершены подготовительные работы по запуску программы помощника ветерана. Приняты необходимые нормативные акты, выделены в бюджете средства, в следующем году запланировано обучить и оплатить труд 11 тысяч специалистов по сопровождению ветеранов", – заявил президент Зеленский.

Если подвести итоги, то объем работы по реализации обещанного может оказаться просто гигантским. И это увеличивает шансы на неудачи. А на кону – как и с каждым общественным соглашением – доверие общества к государству и его институтам. И это большой риск не только для нынешней власти, а очень вероятно и для государства в целом. Конечно, невозможно сказать, что Владимир Зеленский задекларировал неправильные принципы и намерения. Как раз наоборот – он за полтора часа выступления перечислил, что государство должно делать даже не с 2022 года, а вообще всегда. Потому что преимущественно в выступлении речь шла о конституционных обязанностях государства или о реально и давно необходимых действиях в направлении обеспечения государственной безопасности. Вопрос же остается тот же, что и всегда: почему ничего из этого не делалось хотя бы с 2022 года и что дает основания полагать, что будет делаться сразу как только детальный План стойкости будет готов в декабре 2024 года?