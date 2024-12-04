07:46  04 декабря
На границе с Польшей задержали контрабанду брендовой обуви и сумок на 500 тыс. гривен
08:51  04 декабря
Во Львовской области 30-летний мужчина пытался выехать за границу с двумя женами
20:11  03 декабря
Житель Киева обнаружил мешок с боеприпасами в гаражном кооперативе
UA | RU
UA | RU
Александр Краковецкий Сооснователь и технический менеджер социального стартапа DonorUA info@regionews.ua
04 декабря 2024, 12:21

Об избирательном действии международного права

04 декабря 2024, 12:21
Читайте також українською мовою
Что я узнал о международном праве и правосудии за последние несколько лет.
Что я узнал о международном праве и правосудии за последние несколько лет.
фото: x.com/realDonaldTrump
Читайте також
українською мовою

1. Если подписать меморандум, где написано, что одни страны гарантируют неприкосновенность границ в обмен на третий в мире арсенал ядерного оружия, то самым важным в таком документе является разница в семантике слов assurances и guarantees.

2. Если убить несколько десятков (сотен?) тысяч человек, то этого недостаточно, чтобы выписать ордер на арест преступника.

3. Если подписать договор, обязывающий арестовать международного преступника, но очень не хочется, можно не арестовывать.

4. Если призывать людей штурмовать здание парламента, то это не государственная измена и даже не преступление.

5. Если ты – преступник, но тебя избрали президентом, то перестаешь быть преступником.

6. Если ты – президент, но преступник – твой сын, то можно его помиловать. Ну с кем не бывает, не страдать же человеку.

7. Если тебя дважды импичнули, это не значит, что нужно идти домой, а можно дальше продолжать работать. И даже снова баллотироваться и стать президентом.

8. Если твоя страна может защитить себя, то тебя приравнивают к напавшему на соседнюю страну и убившему десятки (сотни?) тысяч человек.

9. Если тебя хотят импичнуть, то можно просто ввести военное положение.

10. Если ввели военное положение, чтобы не допустить импичмента, то нужно просто быстро проголосовать, чтобы отменить военное положение. Главное, сделать это раньше, чем спецназ вырубит рубильник в зале.

Понял, что право – не мое.

политика закон законотворчество международные соглашения
Рекордное повышение налогов в Украине: Зеленский подписал закон
28 ноября 2024, 17:15
Военные могут сами решать, кто получит выплаты в случае их плена или пропажи без вести: принят закон
09 октября 2024, 00:21
Зеленский подписал закон о повышении акцизов на горючее
02 сентября 2024, 11:27
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
Что не так с новыми "реальными" президентскими рейтингами в Украине
04 декабря 2024, 13:26
Россияне ударили по Донетчине авиабомбами: 4 человека погибли, 11 пострадали
04 декабря 2024, 13:15
Зеленский уволил свою представительницу в Крыму
04 декабря 2024, 12:58
На Харьковщине международные партнеры оказывают медицинскую помощь детям и беременным женщинам
04 декабря 2024, 12:35
Оккупанты атаковали БпЛА пригород Херсона: ранен мужчина
04 декабря 2024, 12:07
В Чернигове задержали 16-летнюю агентку российской военной разведки: ей грозит пожизненное
04 декабря 2024, 11:58
Жители Харьковщины получили зимнюю денежную помощь от международных благотворителей
04 декабря 2024, 11:51
В Херсоне россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданского
04 декабря 2024, 11:31
Дважды отстраненный от должности Александр Мамай снова хочет стать мэром Полтавы, — СМИ
04 декабря 2024, 11:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Все публикации »
Андрей Коболев
Юрий Сапронов
Православная церковь Украины
Все блоги »