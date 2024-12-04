Об избирательном действии международного права

Что я узнал о международном праве и правосудии за последние несколько лет.

Что я узнал о международном праве и правосудии за последние несколько лет.

фото: x.com/realDonaldTrump

1. Если подписать меморандум, где написано, что одни страны гарантируют неприкосновенность границ в обмен на третий в мире арсенал ядерного оружия, то самым важным в таком документе является разница в семантике слов assurances и guarantees.

2. Если убить несколько десятков (сотен?) тысяч человек, то этого недостаточно, чтобы выписать ордер на арест преступника.

3. Если подписать договор, обязывающий арестовать международного преступника, но очень не хочется, можно не арестовывать.

4. Если призывать людей штурмовать здание парламента, то это не государственная измена и даже не преступление.

5. Если ты – преступник, но тебя избрали президентом, то перестаешь быть преступником.

6. Если ты – президент, но преступник – твой сын, то можно его помиловать. Ну с кем не бывает, не страдать же человеку.

7. Если тебя дважды импичнули, это не значит, что нужно идти домой, а можно дальше продолжать работать. И даже снова баллотироваться и стать президентом.

8. Если твоя страна может защитить себя, то тебя приравнивают к напавшему на соседнюю страну и убившему десятки (сотни?) тысяч человек.

9. Если тебя хотят импичнуть, то можно просто ввести военное положение.

10. Если ввели военное положение, чтобы не допустить импичмента, то нужно просто быстро проголосовать, чтобы отменить военное положение. Главное, сделать это раньше, чем спецназ вырубит рубильник в зале.

Понял, что право – не мое.