В марте и в начале апреля было много дискуссий на тему парламентского кризиса. Проблема заключалась в том, что не удалось принять некоторые законопроекты, связанные с нашими обязательствами перед МВФ, также не было рассмотрения целого ряда законопроектов, которые украинский парламент должен был принять в рамках программы Ukraine Facility, через которую осуществляется финансовая поддержка Украины со стороны ЕС и поддержка реформ в Украине

Два дня работы Верховной Рады в пленарном режиме 7-8 апреля показали, что так называемый парламентский кризис преодолен, но с продвижением сложных законопроектов, связанных с налогообложением и с конфликтами экономических интересов, остаются достаточно серьезные проблемы. Остаются и определенные проблемы во взаимодействии между Кабмином Ю. Свириденко и парламентом, хотя уже и не такие критические, как в феврале и марте.

Сначала о конкретных результатах парламентской работы, которые дают основания для вывода одновременно и о преодолении парламентского кризиса, и о наличии определенных проблем в работе Верховной Рады.

По сотрудничеству с МВФ один закон принят в целом (о продлении военного сбора в послевоенный период) и один в первом чтении. Еще два законопроекта не приняты и требуют доработки и согласования их проходного формата. Именно с ними и есть потенциальные проблемы, а также с последующим взаимодействием парламента с Правительством. По Ukraine Facility три законопроекта приняты в целом, и еще один в первом чтении. Также были приняты еще несколько евроинтеграционных законопроектов, с которыми и раньше не было особых проблем.

Обращу внимание и на то, каким образом удалось наладить (хотя бы частично) ситуацию во фракции "Слуга народа" и в парламенте. Во-первых, к своим прямым делам в Верховной Раде вернулся "исполнительный директор" Рады, главный парламентский переговорщик и "ремонтер большинства", а одновременно еще и главный политический психотерапевт "слуг народа" – Давид Арахамия. Его определяющую роль в возрождении фактического парламентского большинства и относительной нормализации ситуации во фракции "Слуга народа" подтверждают большинство парламентских источников. Во-вторых, к работе с парламентом присоединился глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. О необходимости этого я говорил еще в середине марта. В конце концов это произошло и также принесло положительный эффект для нормализации политической ситуации в Верховной Раде. Наконец, активизировалось взаимодействие между Правительством и парламентом (точнее, руководством Верховной Рады, руководителями парламентских комитетов, фракцией "Слуга народа"). Это также способствовало прохождению правительственных инициатив через парламент (в частности, через их существенную доработку депутатами). Но проблемы остаются, особенно в личном и достаточно критическом отношении многих депутатов к Премьер-министру Юлии Свириденко.

Для меня, как для политолога, были очень интересными тенденции, которые проявились во время голосований 7-8 апреля.

Тенденция первая – Давид Арахамия и Андрей Мотовиловец починили "ядро" (точнее, лояльную Президенту и руководству фракции часть "слуг народа"). В середине марта А. Мотовиловец предупреждал, что в "ядре" "Слуг народа" осталось всего 111 депутатов. 7-8 апреля за необходимые решения и законопроекты голосовали от 167 "слуг" до 186.

Вторая интересная и важная тенденция – конструктивная и ответственная позиция значительной части оппозиционных депутатов (от фракций партий "Европейская солидарность" и "Голос"), кроме "Батькивщины", в голосовании за законопроекты, которые касаются сотрудничества Украины с МВФ и ЕС. Законопроекты, которые голосовались 7 апреля, поддержали бы и без голосов оппозиционеров, но важным был сам факт хотя бы частичной политической солидарности, совместного голосования за законопроекты, которые были важны для нашего взаимодействия с международными партнерами, соответственно, и для обеспечения нашей финансовой стабильности. Чисто символически-метафорически и немного иронично я бы даже сказал, что в голосованиях 7 апреля проявилась условная и неформальная "коалиция национального единства", хотя и в урезанном виде.

Но 8 апреля при голосовании за основу законопроекта №15111 (о налогообложении цифровых платформ), причем в депутатской версии, эта тенденция сломалась. Этот законопроект не поддержал ни один депутат из "Европейской солидарности" (двое депутатов этой фракции вообще проголосовали "против"). Из "Голоса" проголосовали "за" только 8 депутатов, хотя этот законопроект в обновленной и доработанной редакции активно поддерживал Ярослав Железняк. Напоминаю, что именно с этим законопроектом возникли проблемы и в середине марта, после чего начались разговоры о парламентском кризисе. То есть, когда речь идет о непопулярных и конфликтных законопроектах, проблемы и противоречия в депутатском корпусе снова проявляются. Тем не менее, этот законопроект все же удалось проголосовать за основу, хотя и не сразу, и с определенными сложностями.

"Европейская солидарность" проявила "несолидарную" позицию и при голосовании некоторых других важных законопроектов. Например, при голосовании депутатской версии законопроекта №12087 (об интеграции энергетических рынков) проголосовали "за" только двое депутатов этой фракции.

Очень показательная тенденция – фракция партии "Батькивщина" перешла в абсолютную оппозицию. Они не дали ни одного голоса ни за один законопроект, который касался нашего сотрудничества с МВФ и ЕС. А за некоторые законопроекты были и немало голосов "против". Как там говорят в народе: "Баба-яга – против"! Все остальные депутатские фракции и группы давали хотя бы несколько голосов за большинство важных законопроектов. Для сравнения, в прошлом году "Батькивщина" неоднократно давала хотя бы часть своих голосов за различные важные решения, которые продвигались "слугами народа" (в частности, и в голосовании за госбюджет-2026).

Чем обусловлен переход "Батькивщины" в такую жесткую оппозицию? Думаю, что дело не только в нежелании поддерживать непопулярные законодательные решения. Фракция Ю. Тимошенко не поддерживала и евроинтеграционные законопроекты. Скорее всего, главная причина такой непримиримости заключается в ситуации вокруг Юлии Тимошенко. Именно в эти дни НАБУ и САП завершили следственные действия по уголовному делу лидера "Батькивщины" и передают это дело в суд. И поэтому жесткая оппозиция "Батькивщины" – это еще и способ политической защиты своего лидера. Таким образом будут аргументировать, что уголовное дело против Ю. Тимошенко является наказанием за ее политическую позицию.

И еще одно интересное наблюдение – из фактического парламентского большинства выпала большая часть бывших депутатов из ОПЗЖ. Эта тенденция четко проявилась при голосованиях 7 апреля. Представители депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в лучшем случае давали от 4 до 6 голосов "за" по важным законопроектам. Но, на мой взгляд, пока рано делать вывод о какой-то новой и устойчивой тенденции. 8 апреля, когда надо было проголосовать за основу сложный законопроект о налогообложении цифровых платформ, именно 10 голосов "за" от этой депутатской группы позволили получить необходимый положительный результат (234 голоса "за").

Что ж, Верховная Рада снова заработала, принимает необходимые решения, хотя иногда трудно и не сразу. Насколько устойчивой будет эта ситуация, увидим на следующих пленарных неделях.