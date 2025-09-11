Атака российских дронов на Польшу. Какие выводы?

Атака российских дронов на Польшу – это целенаправленная и масштабная провокация.

Атака российских дронов на Польшу – это целенаправленная и масштабная провокация.

иллюстративное фото: из открытых источников

Именно это оценили и в Польше, и в Европе. Это не военное нападение, поэтому не была задействована 5-я статья НАТО (политически использованы механизмы ст. 4 Договора о НАТО). Этот инцидент стал серьезным предупреждением и тестом для Польши и НАТО.

Что проверял Кремль? Во-первых, военная и политическая реакция Польши и НАТО. Во-вторых, реакцию США на этот инцидент. Президент США Трамп недавно пообещал новому Президенту Польши Навроцкому сохранить гарантии безопасности для Польши со стороны США. В-третьих, этот инцидент должен стать поводом для российской ИПСО (информационно-психологической спецоперации) в польском информационном пространстве, провоцирование новой волны антиукраинских и антивоенных настроений в Польше. В конце концов это была демонстрация силы со стороны России. Мол, мы не боимся ни НАТО, ни США, ни, тем более, Польши. Делаем что хотим.

Как Польша, НАТО и США прошли эту проверку? Мягко говоря, неоднозначно.

Военная реакция была, в том числе и со стороны НАТО. Наконец-то начали сбивать российские дроны, а не закрывать глаза на нарушение воздушного пространства стран НАТО. То есть, военные механизмы НАТО таки сработали. А вот их эффективность вызвала множество вопросов. Как оказалось, в НАТО не готовы к таким групповым атакам военных беспилотников. И речь идет только о вторжении двух десятков дронов, а не сотен военных беспилотников, регулярно атакующих Украину. Когда относительно недорогой российский дрон сбивают ракетой, стоимость которой – сотни тысяч долларов США, это не совсем адекватно (и похоже, что большинство дронов вообще не сбили). Мы, кстати, по этой проблеме проходили еще три года назад. А в НАТО до сих пор не готовы к этому. Система ПВО НАТО для борьбы с групповыми атаками дронов оказалась не готова.

С политической реакцией вопросов еще больше. Диагноз в Польше и НАТО поставили правильный, а вот сама реакция на этот инцидент была по-прежнему слишком медленной и слишком осторожной. Со стороны США какой-то четкой и ощутимой реакции на этот инцидент вообще нет. Странный пост Трампа в социальной сети вряд ли можно считать такой реакцией.

Воздушный инцидент с российскими дронами в Польше был использован Россией для попытки нагнетания антиукраинских и антивоенных настроений в Польше. В России заявили, что в этом инциденте виновата Украина (мол, это украинская система радиоэлектронной борьбы отклонила российские дроны и направила их в Польшу). Сотни, если не тысячи русских ботов раскручивали эту тему в информационном пространстве Польши. Нашлись "полезные идиоты" и в самой Польше (это я цитирую польских политиков), к сожалению и у нас, которые начали распространять данные сомнительного интернет-опроса, и распространять российские нарративы, направленные на усиление польско-украинской розни. Однако эффект этой информационной спецоперации оказался ограниченным. Более того, польские политики (из разных партийных лагерей) и миллионы поляков снова осознали, что главная угроза для Польши происходит от России. Рост реальных угроз со стороны России стали сильнее осознавать и во многих европейских странах, особенно соседних с Россией.

Какие выводы должны сделать Польша и НАТО?

Во-первых, необходимо быстрее и эффективнее усиливать свою обороноспособность, в частности, создавать эшелонированную систему ПВО, готовую к отражению и ракетных атак, и массовых атак военных беспилотников. Самый оптимальный вариант, если в эту систему будет интегрирована Украина (хотя бы в перспективе, а сейчас хотя бы частично). И хорошо, что об этом уже говорят на официальном уровне. 11 сентября Президент Владимир Зеленский на брифинге с Президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что украинский опыт и ресурсы должны стать частью европейской системы противовоздушной обороны для защиты границ от России и Беларуси. Также необходимо подготовить протоколы военного и политического реагирования НАТО на различные формы нарушения воздушного пространства стран НАТО со стороны России (от единичных провокативных нарушений до реальных боевых атак на военные объекты НАТО).

Во-вторых, войскам стран НАТО нужно не закрывать глаза на нарушение россией воздушного пространства стран НАТО, а немедленно сбивать российские дроны и ракеты, в том числе на территории Украины, в регионах, приграничных со странами НАТО. И, наконец, следует жестко предупредить россию, что недопустимо атаковать украинские территории, граничащие со странами НАТО. НАТО должна демонстрировать россии силу и решительность. Иначе будет не просто повторение инцидента, произошедшего с прилетом российских дронов в Польшу. Возникнет риск реальных военных атак России, в том числе гибридных, на отдельные военные объекты в странах НАТО.

В конце концов, очевидно, что нужно усиливать военную поддержку Украины, в том числе средствами ПВО.