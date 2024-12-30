Политические тенденции 2024 года

Традиционный формат – подведение итогов уходящего года. Как правило, внимание обращают на главные события года. Для меня более интересны и значимы тенденции, конечно, те, которые проявились в общественно-политической жизни Украины и вокруг нашей страны.

Традиционный формат – подведение итогов уходящего года. Как правило, внимание обращают на главные события года. Для меня более интересны и значимы тенденции, конечно, те, которые проявились в общественно-политической жизни Украины и вокруг нашей страны.

фото: president.gov.ua

Усложнение военной ситуации

Наиболее проблемная тенденция для нас в течение уходящего года – ощутимое ухудшение военной ситуации, особенно на Донетчине.

Почему это произошло? В начале года (с января по апрель) огромную негативную роль сыграло прекращение военной помощи из США в результате политических противоречий в Конгрессе США. Это позволило россиянам значительно усилить свое ресурсное преимущество над украинскими войсками, что в свою очередь обусловило не только продолжение, но и усиление российского наступления на востоке Украины. Кроме того, российские войска еще атаковали и на севере Харьковской области.

Вторая группа причин, обусловивших эту ситуацию, имеет внутреннее происхождение – опоздание с массовой мобилизацией, многочисленные и разнообразные проблемы с ее проведением, накопление и усугубление внутренних проблем в украинском войске (организационно-управленческих, тактико-стратегических, социально-психологических и т.п.). Без преодоления этих проблем нам трудно будет рассчитывать на положительные сдвиги в военной ситуации в 2025 году.

Втягивание Северной Кореи в войну против Украины

Очень опасная, хотя пока локально и стратегически ограниченная тенденция – участие северокорейских войск в военных действиях против Украины. Это еще не Третья мировая война, как некоторые говорят, но ощутимый, и качественно новый уровень интернационализации войны между Россией и Украиной. Если эта тенденция будет расширяться и усиливаться, она действительно может стать предпосылкой для Третьей мировой войны.

Перенос военных действий на территорию РФ

В войне между Россией и Украиной проявились не только проблемные для нас тенденции, но были и положительные тренды. Наиболее ощутимая положительная тенденция для нас в сопротивлении российскому наступлению – перенос военных действий на территорию РФ. Это не только Курская наступательная операция, напомнившая о том, что ВСУ не потеряли способность к проведению успешных наступательных операций. Еще большее значение, на мой взгляд, имеют регулярные и достаточно результативные воздушные удары по военным и инфраструктурным целям на территории РФ. Особо следует отметить точные и эффективные удары на большое расстояние – более 1000 км (иногда около 2000 км). И это были удары украинскими боевыми беспилотниками. Разрешение наших международных партнеров на использование западного дальнобойного оружия мы получили слишком поздно – только в конце года, и возможности для его использования, к сожалению, существенно ограничены. Тем не менее, и это важное проявление тенденции переноса военных действий на территорию РФ.

Эта тенденция значима не только в военном смысле, но также и в политико-дипломатическом. Была преодолена еще одна красная линия, которую для себя и для нас нарисовали наши международные партнеры.

Качели западной помощи Украине

2024 год был очень спорным в плане западной помощи для Украины. В начале года была длительная (на четыре месяца) пауза с американской помощью. Но в это время активизировались европейские партнеры Украины. В феврале был утвержден новый долгосрочный инструмент финансовой поддержки Украины от Европейского Союза под названием "Ukraine Facility". Он рассчитан на 2024–2027 гг. В рамках этой программы Украина получит помощь на 50 млрд евро. Также в феврале президент Чехии Петр Павел инициировал создание специального фонда для закупки для Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов. В этот фонд присоединилось около 20 европейских стран. Реализация "Чешской инициативы" позволила в значительной степени преодолеть снарядный голод, от которого страдала украинская армия. Также в 2024 году появилась Датская инициатива, которая направлена на укрепление сотрудничества в сфере производства вооружения и развития военных технологий в Украине.

В июле 2024 года на саммите НАТО был утвержден пакет помощи Украине на 2025 год на $50 млрд от стран "Большой семерки". Особенность этого пакета в том, что залогом для него (для возмещения средств, которые пойдут на поддержку Украины) являются российские активы на Западе. Сделан первый весомый шаг (и создан принципиальный прецедент) в использовании российских активов в пользу Украины. Правда, согласование политических, правовых и организационных инструментов этого пакета помощи Украине затянулось почти на полгода. Но первые миллиарды этой помощи Украина уже получила в конце 2024 года.

Рывок в развитии военно-промышленного комплекса Украины

В 2024 году практически произошел реальный рывок в развитии военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Не вся информация об этом открыта, но вот некоторые цифры из того, что известно: в начале года было 300 компаний, сейчас – более 1000, работающих в сфере разработки, изготовления вооружения и военной техники (ВВТ), сервиса, предоставления услуг и выполнение работ, связанных с ВВТ; было 70 тыс. работников в этой сфере, сейчас – более 300 тыс.; производственные возможности были на $1,5 млрд, стали на $30 млрд с тенденцией роста. Главным приоритетом для ВПК Украины в 2024 году стали боевые беспилотники. По словам министра обороны Украины Р.Умерова, в 2024 году украинские предприятия изготовили и собрали: более 1.5 миллиона FPV-дронов, ударные коптеры-бомберы, самолеты-камикадзе, разведывательные дроны-крыла, дальнобойные deepstrike-дроны. В 2024 году произведенные в Украине боевые дроны составили более 96% из всех БПЛА, которые использовали Силы обороны.

Но и проблем в этой сфере остается слишком много – финансовых, безопасных, организационных, чисто бюрократических. К сожалению, иногда есть серьезные проблемы с качеством продукции. Нехватка средств для военного производства, по-видимому, является главной проблемой на сегодняшний день. Производственные мощности отрасли загружены всего на 30-40%. Но эта проблема свидетельствует и о значительных возможностях развития отечественного военно-промышленного комплекса.

Безопасные соглашения с западными партнерами

Важная тенденция 2024 года – заключение соглашений о безопасности с нашими международными партнерами. В течение года было заключено почти три десятка таких соглашений, в том числе со всеми странами Большой семерки, а также с Европейским союзом. С НАТО подписали Ukraine Compact – многосторонний документ, содержащий обязательства по безопасности поддержки Украины. Эти соглашения не являются гарантиями безопасности в прямом смысле этого термина, но они юридически и политически оформляют долгосрочные (на 10 лет) обязательства наших партнеров относительно политической, военной (снабжения оружием и боеприпасами) и экономической поддержки Украины. По сути, речь идет о начале создания коалиции партнеров Украины в сфере безопасности.

Миротворческая суета

В 2024 г. произошла значительная активизация различных инициатив и предложений по прекращению войны между Россией и Украиной – от мирного плана Китая и Бразилии до псевдо-миротворческих перформансов Орбана. О мире, правда исключительно на ультимативно-российских условиях, заговорил даже Путин. Свой формат мирного процесса – Глобальные саммиты мира – начала продвигать и Украина. С украинской стороны, это была попытка организовать международное давление на Россию с целью заставить путинский режим к прекращению войны против Украины. Также это была попытка положить начало такому формату мирного процесса, который бы базировался на нас Уставе ООН и был альтернативой российской позиции и другим "мирным планам", которые не отвечали интересам Украины на тот момент.

В конце 2024 года новый импульс миротворческой активности оказал победу Трампа на президентских выборах в США, и его намерения прекратить войну в Украине.

Парадокс этой тенденции, которая действительно началась еще в 2023 году, заключается в том, что разговоров о мире и прекращении войны стало много, но это не привело к началу каких-либо реальных мирных переговоров. Именно поэтому скорее речь идет о миротворческой суете. Тем не менее, в конце 2024 года движение к предстоящим мирным переговорам стало гораздо более очевидным, чем год назад.

Кадровые пертурбации в украинских властях

Интересной и неоднозначной тенденцией 2024 стали масштабные кадровые пертурбации в государственных структурах украинской власти.

В начале года произошла замена Главкома ВСУ и части военного руководства Украины. Увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ стало наиболее резонансным кадровым решением 2024 года. Но наиболее масштабные кадровые изменения произошли в Кабмине, состав которого в течение года обновился почти наполовину. Некоторые кадровые изменения также произошли в Офисе Президента Украины, в составе руководителей областных государственных администраций, некоторых других государственных структурах. В конце 2024 началась масштабная ротация в дипломатическом корпусе.

Путем масштабных кадровых изменений государственное руководство Украины явно пыталось придать новый импульс работе государственного аппарата. Однако парадокс ситуации состоит в том, что большие кадровые изменения не привели к каким-либо значимым изменениям в государственной политике.

Противоречивые тенденции трансформации общественного мнения

Неоднозначные, но показательные процессы проявились в течение 2024 года в общественном мнении Украины.

Пожалуй, впервые за время полномасштабного российского вторжения у нас четко оформились прямо противоположные лагеря по отношению к дилемме выборы между войной и миром. Если обобщить данные разных социологических опросов, то около трети украинцев крайне негативно относятся к любым договоренностям с Россией о прекращении войны. Но также около трети украинцев имеют прямо противоположную точку зрения – они готовы согласиться на завершение войны даже путем территориальных уступок врагу. Люди с такими видением были и в первый год войны. Однако тогда их было около 8% (по данным Киевского международного института социологии), а сейчас их стало в четыре раза больше. Другие наши соотечественники не исключают переговорный путь завершения войны, однако не готовы на мир любой ценой.

Очевидно, что такие трансформации общественного мнения отражают и усталость от войны у наших сограждан, и усложнение ситуации на фронте, и неоднозначное отношение к массовой мобилизации. Одновременно они свидетельствуют о том, что перед нашим обществом возникает драматическая дилемма выбора между продолжением войны с неопределенными. ее перспективами или ее завершением путем мирных переговоров на условиях определенных уступок. политическом и социально-психологическом смысле будет основным вызовом и для руководства государства и для граждан Украины в 2025 году.